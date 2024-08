Meloni, Giambruno e figlia in vacanza in Puglia, l'avvocata dell'ex compagno della premier: "Spero tornino insieme, lui è pazzamente innamorato"

Meloni e Giambruno con la figlia in Puglia per le vacanze, l'avvocata del giornalista: "Spero tornino insieme. Lui pazzamente innamorato". La rivelazione di Roberto Alessi

Come già annunciato dalla stessa Giorgia Meloni alle pagine di Chi, fra tre giorni la Presidente del Consiglio e il giornalista Andrea Giambruno si incontreranno in Puglia. Infatti, venerdì 9 agosto si riuniranno padre, madre e figlia per passare alcuni giorni di vacanza in una masseria del brindisino, come l’anno precedente. "Tutti uniti, intorno alla loro Ginevra", dettaglia sul magazine MOW l'esperto giornalista di gossip, Roberto Alessi, direttore del periodico Novella 2000. “Non so se torneranno insieme come prima, ma lo spero vivamente perché lui è molto innamorato di lei" aveva riferito l’avvocato di Giambruno, Anna Maria Bernardini de Pace, secondo quanto riporta l'analisi di Roberto Alessi sul magazine lifestyle di AM Network.

L'avvocata aveva espresso questo desiderio di ricongiungimento della coppia direttamente a Roberto Alessi durante la presentazione di "Tentazioni e castighi. Il gossip è la prima forma di democrazia", il nuovo saggio del noto giornalista ed opinionista TV. Il grande esperto di cronaca rosa ha intitolato un intero capitolo alla coppia presidenziale: "Giorgia, perdonalo, con quello che c’è in giro almeno è usato sicuro". E sulle pagine digitali di MOW, conclude con quasi una conferma: "Giorgia avrà seguito il mio consiglio? Sembra proprio di sì", riferisce infatti il direttore di Novella 2000 in vista dell'incontro tra i due durante il prossimo fine settimana in Salento.