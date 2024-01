Merlino mette Fedez al suo posto: "Parole insofferenti. Qui tutti benvenuti"

Myrta Merlino risponde a Fedez: "Le sue parole manifestano una certa insofferenza. Per quanto mi riguarda credo sia molto meglio delle parole che ha detto ieri sui social"

Myrta Merlino ha deciso ieri di chiudere la questione con Fedez nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice martedì era stata criticata dal rapper per la presenza dei giornalisti sotto la sua casa dopo lo scandalo pandoro che ha visto protagonista la moglie Chiara Ferragni. Al che la giornalista aveva risposto che le accuse di truffa aggravata nei confronti dell'influencer sono un fatto di cronaca da raccontare.

GUARDA IL VIDEO

"Le parole di Fedez manifestano una certa insofferenza e francamente la trovo comprensibile dal punto di vista umano; non è un momento facile per lui e sua moglie - ha esordito Merlino in diretta - Però dobbiamo partire dai fatti, sua moglie, Chiara Ferragni una nota imprenditrice, è stata indagata per truffa e penso sia nostro dovere parlarne. Personalmente mi auguro che lei possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere informare sulle questioni che dal punto di vista sociale, economico, e mi viene da dire anche giudiziario, sono di non poca importanza".

Sul tema è intervenuto anche Cecchi Paone, ospite in studio: "Penso abbia fatto uno scivolone…A lui voglio molto bene…Ha fatto delle bellissime dichiarazioni negli anni passati sui diritti civili…L’ultima campagna a favore della donazione del sangue è stata indimenticabile…"

"Chiudiamo l’elemento faida dicendo quello che penso… - ha concluso Merlino riprendendo la parola - Io la penso come Alessandro…Ho sempre molto stimato Fedez e per quanto mi riguarda credo sia molto meglio delle parole che ha detto ieri sui social…"