Met jeans: Jimmy Chen rilancia il marchio italiano puntando all’Europa

Met, il marchio storico italiano nato nel 1997 riparte dall’Italia, precisamente da Prato per espandersi in tutta Europa grazie a Jimmy Chen, CEO della Intellectual World Class s.r.l. che ottiene la licenza del brand.

“Una grande sfida, dato anche il momento storico, ma sono sicuro che qualità e tecnologia del prodotto MET saranno la chiave corretta per affrontare il futuro. Punteremo sicuramente sulla digitalizzazione della filiera, a breve inaugureremo lo showroom virtuale con visita immersiva 3D utilizzando la realtà aumentata, per commercianti e distributori offrendo un’esperienza il più reale possibile”, dichiara Jimmy Chen, che come obbiettivo ha l’espansione a livello mondiale della licenza del marchio.

Un’esperienza consolidata nella produzione e distribuzione di grandi marchi e una passione per il mondo del jeans portano Jimmy Chen a rilanciare e scommettere sul marchio Met.

Le collezioni donna Met avranno un dna “denim total look” glam e sexy, con un’attenzione particolare ai dettagli e alle tendenze di stagione. Arricchiranno la proposta anche maglieria, capispalla, abiti e felpe

Nelle prossime stagioni Met incrementerà l’offerta con la linea Moove di active wear dedicata al tempo libero con una particolare attenzione al body shaping e con una linea ecosostenibile di Denim Organico.