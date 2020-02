Micam 89: il mondo della calzatura a fieramilano Rho. Le tendenze A/I 2020-21

di Silva Valier

Con la partecipazione di oltre 1200 espositori, di cui 628 italiani e 577 stranieri, si è conclusa con successo nei padiglioni di fieramilano Rho la 89ª edizione di MICAM, un’importante vetrina internazionale animata dalle più sorprendenti creazioni di aziende italiane ed estere, dove conoscere da vicino gli ultimi trend in fatto di calzature, E’ stata un’edizione ricca di novità, caratterizzata da un layout rinnovato e ancora più dinamico con una particolare attenzione ai contenuti di innovazione, tendenze e sostenibilità, senza perdere di vista i nuovi creativi.

Focus allora sulle novità viste e ammirate a questa prima edizione del 2020 da Affari Italiani, che ha selezionato 8 brand da tutto il mondo per rappresentare le nuove premesse di tendenze.

Ampia la scelta da CHIE MIHARA, che trova nello stivale il suo attore protagonista. Scarpe chiuse e avvolgenti dichiarano uno stile deciso; androginia e audacia si rivelano in punte squadrate, lunghe, stondate e sfilate. I materiali giocano un ruolo importante all’interno della collezione e ne confermano l’appeal mascolino, suggerito da pelli stampa rettile proposte in verde militare e nei toni del marrone, stampa cocco in un intenso burgundy e pelli martellate in nuance cognac. I toni della terra e la palette military si accendono di riflessi metal su pelle e suede, il color block d’ispirazione Eighties trova spazio accanto a proposte monocromo di grande impatto come i boots bianco latte. Pump, mocassini, stringate e stivaletti urban-sporty con la zeppa completano la collezione, per una proposta variegata, perfetta per ogni occasione.

Durerà a lungo la felicità di possedere delle ENVAL Soft, che puntano su un giusto mix tra comodità a 360 gradi e moda: suole leggere, flessibili e in grado di isolare gli sbalzi termici dell’esterno, morbide imbottiture per assicurare una calzata comoda e senza attriti, e per un comfort totale i sottopiedi estraibili e calibrati a seconda della pianta del piede. I materiali impermeabili e traspiranti sono pensati per affrontare il periodo invernale. I modelli uomo e donna assecondano i gusti più classici e raffinati, ma anche quelli più sportivi. I modelli sono essenziali, pratici e al contempo trendy. Per lei stivaletti, stringate, décolleté e sneaker realizzate con diversi materiali come pelle scamosciata, pellami cerati, vitello e suède. L’uomo Enval Soft indossa calzature morbide, flessibili e dal gusto raffinato. Ampia scelta tra classici stivaletti in pelle o scamosciati, scarponcini e stringate. Tutti i modelli sono pensati per soddisfare le esigenze di un uomo al passo con i tempi, ma che necessita comodità e praticità nell’arco della sua giornata. Le nuance, facilmente abbinabili, mantengono quel tocco di giusta classicità che non può mai mancare: beige, marrone, nero, grigio e tocchi di bordeaux.

A MICAM ha lasciato la sua impronta MICHELIN, una presenza importante in quattro diversi segmenti che conferma la capacità dello storico produttore francese di pneumatici di progettare suole personalizzate per ogni settore. Nel segmento bambini era presente PRIMIGI con la collezione PMG Black Lab Running. La suola MICHELIN del modello estivo garantisce adattabilità, trazione, aderenza e massimo comfort. Per la linea invernale la suola si ispira agli pneumatici da bicicletta della gamma MICHELIN X-Country, in gomma morbida e antiscivolo sono resistenti al freddo per un massimo grip e aderenza al suolo. Joma, presente con le nuove colorazioni della Tactico, dove resta un must-have la suola MICHELIN che garantisce massima aderenza al parquet. Per l’outdoor abbiamo trovato Dolomite con Steinbock, perfetta per praticare hiking con una suola MICHELIN a tasselli intagliati e multisfaccettati. Infine la collezione co-progettata con Brador con suole MICHELIN dal design antiscivolo, che offre aderenza e adattabilità su qualsiasi superficie.

Sfoggia un mix ben calibrato di colori e texture l’inverno 2020-21 firmato STOKTON. Per la stagione fredda le linee più classiche giocano con le sperimentazioni dei materiali, riconfermando una proposta varia e sempre in linea con le tendenze. Stupisce la linea Black che, oltre agli immancabili biker, include un’ampia offerta di mocassini, francesine e stivali, anche con un comodo tacco.

Dal cuore del Salento, la EMMEGIEMME Shoes, leader nella produzione di calzature e sneaker uomo e donna, che esporta oltre 350.000 paia all’anno in tutto il mondo, debutta al MICAM con la collezione AI 2020-21 di MAIMAI, una proposta di sneaker per donna ad alto posizionamento, declinate esclusivamente in materiali pregiati. Effetti psichedelici nelle colorazioni, texture materiche applicate alla pelle, intarsi, rilievi, patchwork di scamosciati e vitello spazzolato si abbinano a suole flat o running, tutte con sculture originali ed esclusive, realizzate nello stabilimento di Surano, a 45 km a Sud di Lecce, che lavora esclusivamente utilizzando energia solare auto-prodotta.

E’ anticonvenzionale il carattere che anima le collezioni MJUS, in equilibrio fra stile e innovazione. Dalle stampe crocodile lucide ai modelli morbidi in suede, gli stivali texani tornano ad essere l’accessorio chiave di ogni look per un rodeo style in versione urbana. I western boots sono il modello must-have della fall winter 2020 e hanno bordature marcate intorno a motivi pieni di colore per creare uno stile boho di tendenza. Ma anche anfibi e combat boots arricchiti da borchie luminose e pelle nera per un look decisamente rock. Che sia lucido, stringato o con stampe di ispirazione animalier, l’anfibio nero rimane il protagonista assoluto della prossima fredda stagione. Ankle boots e sneaker vengono impreziositi da inserti in lana e stampe animalier e colori caldi permettono di affrontare le fredde giornate invernali.

Un democratic luxury ed eleganza caratterizzano la collezione FW 2020-21 BALDININI, la cui essenza è racchiusa nel logo GB OFFSET. Per il brand il nuovo classico si declina in pump, tronchetti e stivali: autentici status symbol, hanno forme sfilate, squadrate o arrotondate e prediligono i materiali nobili, come il vitello primofiore, il camoscio, il cocco al vegetale. Femminilità fa rima con il bon ton pulito dalle linee minimal degli anni 90, mentre l’eleganza traslata dall’equitazione assume toni vagamente country, per un wild west in chiave metropolitana. Da affrontare con ai piedi anfibi e sneaker impreziositi da borchie, da catene e da piercing la città selvaggia ma anche punk. La passione animalier, concentrata su pitone maculato e su cocco selvaggio, è, invece, must di stagione per firmare stivali e cuissard di ispirazione Eighties realmente irresistibili. Quando il lusso si unisce allo sport, l’attenzione si sposta su materiali tecnici per le sneaker che le rendono, anche in città, vere campionesse di stile, grazie a una silhouette street combinata al dna luxury di Baldinini. La palette colori parte dai toni caldi del rosso e del marrone, fino ad arrivare ai toni freddi dei beige e ai bianchi siderali metallici.

ELVIO ZANON trae ispirazione dalle atmosfere dell’Old Wild West rivisitandole in una chiave urbana ultra-contemporanea. Forme, strutture e lavorazioni strizzano così l’occhio all’heritage del selvaggio west, dove a stivali da cowboy iper-femminili si susseguono indianini con zeppa interna; boots con suole a carrarmato affiancano mocassini e college con volumi importanti ma dalla tecnologia ultraleggera. Immancabili le pedule, ormai diventate must have e signature del brand. I pellami, dal camoscio al vitello, vengono opportunamente sporcati e spazzolati, donando alla calzatura un’allure vissuta e selvaggia. Stampe cocco e pitone ton sur ton, frange, suole colorate in XL Extralight, nabuck e nappe ultramorbide rendono questa collezione perfetta per un’esploratrice urbana che ha nel proprio DNA l’amore per l’avventura e il viaggio. La palette di colori richiama le nuance degli aridi paesaggi dell’America dell’Ovest, come l’ocra, il rosso mattone, il verde, il cognac, il testa di moro, il bordeaux e il cuoio.

Scopriamo allora, nella nostra Gallery dedicata, i modelli fra i più cool che abbiamo selezionato, per un prossimo shopping ad alto impatto.