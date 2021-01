Moda, Pitti Immagine Uomo, Bimbo e Filati saranno solo in digitale

Pitti Uomo, Bimbi e Filati saranno in modalità digitale

Le edizioni invernali di Pitti Immagine Uomo, Bimbo e Filati si svolgeranno in formato esclusivamente digitale. Lo comunica Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, in una nota che segue al "Decreto del presidente del consiglio dei Ministri, firmato il 14.01.2021 e valido dal 16.01.2021, che, tra le altre misure di contenimento dei contagi, proroga sino al prossimo 5 marzo 2021 la sospensione in formato fisico delle fiere in Italia".

Pitti Immagine: le edizioni invernali si terranno su Pitti Connect

Pitti Immagine fa sapere che le edizioni invernali di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati si svolgeranno in modalità esclusivamente digitale sulla piattaforma Pitti Connect, che resterà online con i contenuti della presente stagione fieristica sino a inizio aprile e che garantirà un approfondito confronto tra espositori e gli operatori nazionali e internazionali del commercio e della comunicazione".