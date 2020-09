MotoGP, Iannone inaugura il suo nuovo locale a Lugano

(LaPresse) È stato inaugurato venerdì il nuovo locale del pilota dell'Aprilia di MotoGP Andrea Iannone a Lugano. Momentaneamente lontano dalle gare, Iannone ha deciso di dedicarsi alla vocazione imprenditoriale e ha aperto il locale/discoteca Jungle/Jngl, con i due soci Andrea Montini e Gue Pequeno. Il pilota ha deciso di sviluppare il business unendolo alla sua passione per la musica (il pilota tra le altre cose ha già una etichetta discografica e una casa di produzione musicale).

L'inaugurazione è stata una serata all'insegna del rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. La norma attuale in Svizzera prevede un massimo di 100 ospiti registrati all'ingresso.

Per il nuovo locale, in un ambiente moderno che riproduce la giungla, l'obiettivo è diventare in poco tempo un punto di riferimento per la città, un'oasi di evasione. La società di Iannone, Montini e Gue Pequeno ha in programma l'apertura di altre realtà come questa in giro per il mondo. Un segno anche di ripartenza dopo i duri mesi della pandemia: nonostante sia ancora difficile organizzare serate a tema nel rispetto delle norme, è già in programma il primo appuntamento, che sarà il 16 ottobre con ospite proprio Gue Pequeno.