MumAdvisor compie cinque anni: si rilancia e rifà il look al portale

Un portale tutto nuovo e ancora più smart: nuovi colori, nuova grafica e nuovi servizi sempre più innovativi. E’ ufficialmente online il nuovo portale di MumAdvisor: una piattaforma rinnovata per cercare di rispondere alle esigenze e alle modalità di navigazione degli utenti con uno sguardo rivolto al futuro.

“MumAdvisor era diventato obsoleto e non rispecchiava più a pieno la nostra community di mums, in costante crescita e sempre più smart – spiega Silvia Esposito, Founder di MumAdvisor.com – era giunto il momento di un restyling, non solo in termini di grafica”.

Un percorso di crescita fatto dalla start-up milanese reso possibile, in questi anni, anche dal consolidamento del team. A partire dall’entrata in società di Alessandra Cannicci:

“Una nuova partner in crime – sottolinea Silvia Esposito - che ha aggiunto valore e qualità al progetto”.

Archiviato l’aspetto ‘baby’ per uno più grintoso e glamour con una nuova palette di colori, MumAdvisor rilancia la sua immagine senza però cambiare il suo concept originale.

“MumAdvisor è e rimane il primo portale in Italia dove si possono scrivere e leggere recensioni su tutto ciò che è family-friendly, e dove le mamme possono lasciare anche una propria valutazione con delle stelline – sottolinea Silvia Esposito - ma in questa nuova versione sarà ancora più facile e veloce leggere o scrivere il proprio commento, trovare le strutture di proprio interesse e rimanere aggiornate sui nostri contenuti editoriali”.

MumAdvisor, principale punto di riferimento per le mamme e i papà di tutta Italia

Approdato sul web solo per un pubblico Milanese, oggi MumAdvisor ha esteso il proprio servizio anche nella provincia di Monza e Brianza e in città come Bologna, Torino, Firenze e Roma.

Con una media annuale di oltre 100mila utenti unici, MumAdvisor si consolida così ad essere uno dei più importanti punti di riferimento per le mamme 2.0. E, la costante crescita della community, ne è la conferma: 23mila le mums che seguono la pagina Facebook e 11mila le mamme su Instagram. Ma tante sono anche quelle iscritte ai gruppi chiusi Facebook, divisi per ogni città: quello di Milano, il primo nato, vanta oltre 3mila mamme; su Roma sono quasi 7mila grazie alla fusione con il gruppo Mammatutto e poi seguono le altre città – più recenti – ma già con centinaia di mamme iscritte.

Le novità: School Visit, MumExperience e MumAdvisor Factory

MumAdvisor vuole puntare sempre più in alto offrendo servizi unici e sempre più innovativi. Come le School Visit: dei veri e propri openday virtuali che hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei genitori moderni, sempre più digital ma con sempre meno tempo a disposizione. Video tour realizzati dal team all’interno delle scuole.

“I genitori così possono visitare la struttura d’interesse comodamente da telefono – spiega Alessandra Cannicci, Co-Founder, Sales and Marketing Director -un servizio già attivo con alcune tra le più prestigiose scuole sul mercato di Milano e Monza, ma presto verrà portato anche in altre città italiane”.

Un modo nuovo e unico di comunicare quello di MumAdvisor, come sottolinea la Responsabile Editoriale del progetto, Melissa Ceccon:

“La nostra è una comunicazione trasparente, ricca di emozioni e sfumature. Siamo mamme che parlano ad altre mamme, e il rapporto di fiducia che si è andato a consolidare di anno in anno per noi è importantissimo. Per questo – conclude – abbiamo voluto dare una svolta anche al Magazine offrendo contenuti editoriali digitali sempre attuali ed esclusivi con una formula, a mio avviso, vincente: un perfetto mix tra il classico blog e un vero e proprio giornale online”.

Nascono così le nuove rubriche mensili dedicate ai temi di maggior interesse per le mamme: Mum’s News, Beaut&Wellness, Books, Design&Craft, Fashion, Food, Health, Kid’s Corner, Travel e School Corner.

Un team redazionale, composto da mamme che sanno come approcciarsi al mondo delle famiglie e spesso sono le prime “tester” e “testimonial” delle attività che decidono di siglare un accordo con MumAdvisor. Così nasce la MumExperience, l’altra novità del portale:

“Testiamo personalmente prodotti e servizi. Visitiamo location o strutture alberghiere per poi raccontarle, attraverso i social e articoli sul magazine – spiegano dal team – comunichiamo solo ciò in cui realmente crediamo”.

Uno storytelling efficace che ha conquistato anche i partner commerciali, che sempre più scelgono MumAdvisor come propria vetrina ed è questo che ha portato il team di mamme a creare anche la MumAdvisor Factory, la Divisione Eventi del Gruppo:

“Ci proponiamo come partner per offrire ad aziende e a realtà minori la nostra expertise nel comunicare alle Mums in modo chiaro, diretto ma soprattutto innovativo organizzando eventi unici ed esclusivi – spiega Eleonora Lanfranchi, Event Manager – per rispondere appieno alle esigenze di tutte quelle realtà che, attraverso MumAdvisor, desiderano instaurare un rapporto privilegiato e continuativo con il mondo delle mamme e delle future mamme”.