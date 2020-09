Napoli, riapre lo storico Grand Hotel Parker's simbolo di ospitalità di lusso

Chiuso all’indomani del lockdown, riapre lo storico Grand Hotel Parker’s di Napoli, dal 1870 simbolo di ospitalità di gran lusso. Riapre dopo un progetto di restyling terminato in questi giorni che coincide con i 150 anni di storia della struttura. “Siamo una famiglia di hotelier indipendenti, che da più di 70 anni, guida il Grand Hotel Parker’s e nonostante la pandemia abbiamo cercato di portare avanti i nostri progetti di ristrutturazione previsti”, spiega Salvatore Avallone, proprietario insieme alle sorelle Cesira, Maria Ida e Bice, e anima dell’albergo. E così è stato. Il Grand Hotel Parker’s ha inaugurato il 10 settembre scorso con la facciata storica completamente restaurata.

La riapertura del cinque stelle ha coinciso con un congresso internazionale di medicina estetica organizzato dalla Sme in collaborazione con il brand svizzero Teoxane Platinum che hanno scelto il Parker’s per ospitare oltre un centinaio di chirurghi da tutto il mondo.

Nel frattempo il team del Parker’s ha programmato tante iniziative in vista della riapertura, tra queste: lo sviluppo di una concierge app (già attiva) che gli ospiti potranno scaricare sui propri smartphone per comunicare a distanza con il personale dell’hotel, fare ordinazioni e organizzare tour; l’adesione al progetto Love Bond, una nuova piattaforma, in cui sarà possibile acquistare dei soggiorni in diversi Hotel e Resort d’Italia, attraverso dei gift-voucher che potranno essere riscattati successivamente; il lancio dei nuovi siti internet dell’Hotel e del Ristorante stellato George.

Indubbiamente, la priorità assoluta resta lo sviluppo di tutti i protocolli di sicurezza indicati dal brand Small Luxury Hotel of The World (al quale l’hotel è affiliato) e da Hyatt, sulla base delle linee guida condivise dall’Organizzazione mondiale della sanità e dai centri per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Cc). Il Grand Hotel Parker’s parteciperà, attraverso Slh, al programma Global Biorisk Advisory Council (Gbac) che certificherà l’adozione ed il mantenimento degli standard di pulizia, delle tecniche di disinfezione e di prevenzione per combattere i rischi biologici e le malattie infettive. Difatti, ovunque possibile, il Parker’s utilizzerà tessuti antimicrobici o materiali usa e getta, come i nuovi copricuscini protettivi monouso delle camere. Il nostro scopo è sempre stato quello di far sentire a casa propria tutti i nostri ospiti.