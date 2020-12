Natale, il Covid rovina la tradizione alla Royal Family

Le norme anti-Covid e la paura per la rapida diffusione della variante inglese del virus hanno imposto alla regina Elisabetta II di rompere la tradizione: per la prima volta in oltre 30 anni, lei e il consorte Filippo non passeranno il Natale nella residenza di Sandringham con il resto della Royal Family ma rimarranno in lockdown al castello di Windsor.

Gia' all'inizio di dicembre si era saputo che la coppia reale non si sarebbe recata, come di consueto, alla residente di Norfolk e che, come il resto del Paese, avrebbe trascorso la festivita' lontano dal resto della famiglia. Il principe Carlo e la moglie Camilla passeranno il Natale in forma privata nella loro residenza di Highgrove, mentre il duca e la duchessa di Cambridge con i loro tre figli saranno ad Anmer Hall, a Norfolk.