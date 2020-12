Nivea azienda più green, due nuovi progetti: bosco e mare protetto

Oggi più che mai la sostenibilità riguarda tutti. Consumatori, comunità e clienti sempre più consapevoli ed esigenti nel richiedere un chiaro impegno sostenibile alle aziende.

NIVEA, cuore pulsante di Beiersdorf e da oltre 130 anni pioniera nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per la cura della pelle, questo lo sa bene. Marchio e icona e senza tempo, vero e proprio love brand che è stato in grado di svilupparsi e di evolversi con il cambio della società, di ascoltare ed essere sempre più vicina ai bisogni dei suoi consumatori mettendoli sempre al centro della sua filosofia, si fa oggi portavoce di azioni precise e tangibili: simbolo dell’impegno di tutta Beiersdorf.

Un impegno globale, quello di Beiersdorf, presentato al pubblico in occasione dell’evento svoltosi il 25 novembre in collaborazione con LifeGate partner d’eccellenza nell’ambito della sostenibilità che - attraverso il contributo del suo Direttore Scientifico Simone Molteni - ha sapientemente introdotto agli ospiti il contesto sostenibile attuale e condiviso i messaggi più rilevanti in chiave di una ripartenza sempre più green. Ma, principalmente, un impegno che sta guidando l’Azienda in un percorso efficace e concreto reso necessario non solo dal senso di responsabilità nei confronti delle persone, dell’ambiente in cui viviamo e delle risorse che vengono utilizzate per la produzione, ma anche - e soprattutto - perché naturalmente inserito all’interno della sua purpose. Perché Beiersdorf è CARE. CARE BEYOND SKIN e da oltre 130 anni si prende cura delle persone, oltre che della loro pelle. E questo non può che riguardare anche il mondo in cui viviamo: la società, le sue comunità e - ovviamente - il nostro pianeta.

IL PERCORSO SOSTENIBILE GLOBALE

Partito nel lontano 2011 con il lancio della Strategia Sostenibile “WECARE” basata sui prodotti, sul pianeta e sulle persone, il percorso sostenibile di Beiersdorf si è fortificato negli anni grazie al raggiungimento - nei tempi prestabiliti e in molti casi anche in anticipo - di importanti risultati rispetto agli obiettivi di sostenibilità prefissati. Risultati che annualmente dal 2012 vengono pubblicati all’interno del report di sostenibilità ufficiale redatto dall’Azienda. Spinta da traguardi sempre più sfidanti e ambiziosi lo scorso anno è stata inoltre pubblicata per la prima volta in assoluto nella storia di Beiersdorf, un’Agenda di Sostenibilità che - in breve tempo - è divenuta vero e proprio punto di riferimento e modello di guida per tutti i paesi del gruppo. L’Agenda, così ricca e sfidante, fornisce una serie di obiettivi finalizzati a contribuire attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite che si riassumono in 4 pillars:

EMISSIONI

Preservare l’atmosfera riducendo del -30% le emissioni di CO2 dovute ai processi produttivi entro il 2025, contribuendo così a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C entro il 2030;

CIRCOLARITÀ DELLE RISORSE

Entro il 2025, ridurre del 50% l’utilizzo di plastica vergine, raggiungere un contenuto di materiale riciclato almeno del 30% negli imballaggi in plastica e ottenere il 100% degli imballaggi riutilizzabili o riciclabili;

APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE

Entro il 2025, prevedere utilizzo al 100% di carta certificata FSC o riciclata in maniera esclusiva;

Entro il 2025, realizzare prodotti di alta qualità, sicuri e affidabili provenienti da fonti responsabili mirando ad un approvvigionamento senza deforestazione per le principali materie prime;

TUTELA DEI MARI E DEGLI AMBIENTI RIGENERATIVI DELL’ACQUA

Entro il 2021, produrre prodotti NIVEA completamente privi di microplastiche;

Difendere gli ambienti rigenerativi dell’acqua attraverso l’uso esclusivo di polimeri biodegradabili all’interno delle formulazioni riducendo, sempre entro il 2025 sprechi e microplastiche.

“Si tratta certamente di target ambiziosi e di progetti sempre più impegnativi ma vi assicuro che il nostro impegno nel rispetto dell’ambiente e della natura continua ad essere costante e prioritario” - aggiunge Andrea Mondoni General Manager Southern Europe, Beiersdorf, che conclude: “Tutto ciò che ha un impatto sul nostro pianeta, ha un impatto su di noi, sulla nostra salute e sulla nostra pelle. Ed è per questo che ci impegniamo ad aumentare il nostro livello di sostenibilità ecologica ogni giorno che passa. Creando dei prodotti dedicati ad una cura della pelle più sicura, efficace ed ecologicamente sostenibile ma, soprattutto, interagendo costantemente con il nostro mondo nei modi più attenti e consapevoli per dar vita a dei prodotti che proteggano la nostra pelle e la natura stessa. Abbiamo un solo un pianeta da difendere e di questo ne siamo consapevoli. Vogliamo contribuire attivamente alla sua tutela, adottando e promuovendo comportamenti sempre più sostenibili e responsabili per un futuro migliore”.

LE INIZIATIVE SOSTENIBILI LOCALI

Sulla base dei 4 pillars, NIVEA Italia ha individuato 2 aree di intervento per lo sviluppo di progetti concreti volti alla salvaguardia del territorio nazionale: da una parte TERRITORIO e ALBERI per un futuro a zero emissioni e per un utilizzo sostenibile del territorio. Dall’altra PLASTICA e MARI per la tutela delle acque e per le risorse circolari.

La prima iniziativa è il BOSCO NIVEA: un bosco nato sul territorio italiano, che continuerà a prender vita attraverso la piantumazione di 6.000 metri quadrati all’interno del Parco del Ticino e della Riserva Naturale dell’Aniene. Un progetto che punta a restituire al territorio tutto l’impegno concreto che Beiersdorf sta impiegando nell’utilizzo sostenibile dell’ambiente.

La seconda iniziativa - che NIVEA intraprenderà a partire dal 2021 - è invece il progetto NIVEA MARE PROTETTO che riguarda la tutela di uno dei beni naturali Italiani più importanti: il mare. Un’iniziativa rivoluzionaria e innovativa che prevede l’adesione al progetto LifeGate PlasticLess® con l’installazione dei primi 3 Seabin veri e propri cestini del mare, apparecchiature in grado di catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 kg di rifiuti al giorno. Grazie all’installazione in 3 località marittime italiane, Portovenere, Riccione e Procida, sarà possibile raccogliere fino a 1 tonnellata e mezza di rifiuti galleggianti, incluse plastiche e microplastiche, in un solo anno.

“Siamo certi che queste importanti iniziative possano essere davvero determinanti e rilevanti per i nostri consumatori e per l’intera comunità” - afferma Ambra Bertuzzo Marketing Director Southern Europe, Beiersdorf, che conclude: “Il nostro impegno, le nostre responsabilità ed i nostri gesti di cura intorno ai temi sostenibili infatti, non si fermano solo ad un commitment globale e a delle iniziative simboliche. Per essere sempre più vicini ai cuori delle persone e assecondare un consumatore ormai evoluto, ci impegniamo ogni giorno a realizzare prodotti sempre più sostenibili ed in linea con le loro esigenze”.