Nostradamus, la profezia sulla terza guerra mondiale dopo la morte della Regina Elisabetta

Nostradamus profezia sulla Terza Guerra Mondiale nel 2023?

Le profezie di Nostradamus affascinano (e spaventano) molte persone da sempre. Negli ultimi tempi sono tornate più di moda che mai. Sia sul tema della terza guerra mondiale che per la morte della Regina Elisabetta II che, il profeta francese nato nel 1500 avrebbe previsto con precisione chirurgica. Vediamo cosa avrebbe scritto Nostradamus (pseudonimo di Michel de Nostredame) nelle sue quartine che, stando ad alcuni avrebbero in passato preannunciato tra le altre cose l'ascesa di Hitler e l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 (e le cui profezie arriverebbero fino all'anno 3797 ma non è chiaro se sarebbe la data della fine del mondo o meno).

Ricordando sempre che le profezie, per quanto affascinanti, non hanno nulla di scientifico.

Nostradamus, terza guerra mondiale? Le quartine e le profezie

Le profezie di Nostradamus avrebbero parlato di terza guerra mondiale tra il 2022 e il 2023. Sul tema vengono prese in esame alcune quartine che andiamo a presentare. “Di sangue e fame maggiore calamità – Sette volte appreste alla spiaggia marina – Monech di fame, luogo preso, prigionia”. E poi: “Sotto il clima babilonese opposto – Grande sarà senza effusione”. In un altro passaggio, spiega il sito informazioneoggi.it viene detto: “I templi sacri del primo stile romano – Rifiuteranno le fondamenta della Dea. Tutto intorno alla grande Città – Saranno i soldati alloggiati dai campi e dalle città” e “L’improvvisa morte del primo personaggio – Porterà un cambiamento e potrà porre un altro personaggio nel regno”. Infine: “Verso la mezza siccità estrema – Nella profondità dell’Asia diranno terremoto”. Non mancano previsioni su “gente morta di malvagità”, 7 mesi di “fame, fuoco, sangue, peste e una doppia dose di tutti i disastri“.

Nostradamus e la morte della Regina Elisabetta. "La sovrana morirà nel 2022 all'età di 96 anni"

L’8 settembre del 2022 è morta la regina Elisabetta II che per 70 anni è stata sovrana del Regno Unito. Secondo Mario Reading, nel suo libro - Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future - il profeta francese lo aveva previsto. «La regina Elisabetta II morirà, circa nel '22, all'età di circa 96 anni». La profezia è stata pubblicata sui social media poco dopo la morte della regina e ha fatto il giro del web. E le vendite del libro di Reading si sono impennate.