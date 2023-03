Paola Turani sulle spiagge delle Maldive con marito e figlio. Le foto

Paola Turani vacanze alla Maldive in famiglia

Paola Turani con il marito Riccardo Serpella e al figlio Enea (nato a ottobre 2021), fugge si è presa qualche giorno di relax alle Maldive - dopo i tantissimi impegni nelle Fashion Week - e ha postato foto mozzafiato dalle mostrando paesaggi da sogno e anche il suo fisico top in bikini.

"Maldive here we are! Ci siamo stati a fine 2018 e ora rieccoci qui con Enea! Tra giochi nella sabbia, bagnetti in mare, coccole e tramonti.. sarà ancora più speciale!" scrive Paola Turani in uno dei suoi reportage social delle vacanze.

Non solo costumi. Paola Turani ha sfoggiato anche un abito blu in spiaggia, creazione firmata Dan More (brand che ha vestito anche Rihanna, Alicia Keys, Lady Gaga, Miley Cyrus, Cher e Katy Perry): un vestitino con scollo drappeggiato a U sia sul fronte che sul retro, con cristalli Swarovski azzurri incastonati nella maglia in metallo color argento (sul sito ufficiale costa 1600 euro)

Instagram paolaturani



