Claudia Romani passione Milan: la modella fa gol al Tottenham di Conte

Tottenham-Milan, sogno Champions per i tifosi rossoneri

Il Milan ha iniziato la sua marcia di avvicinamento alla sfida delle madre di tutte le partite in questo 2023: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham (qui dove seguire la sfida in tv e streaming). Nel match d'andata giocato è San Siro è finita 1-0 con gol di Brahim Diaz (per lui distorsione al ginocchio, Krunic verso una maglia da titolare a Londra) e c'è il rimpianto per un paio di gol sfumati di un niente (De Ketelaere e Thiaw nel giro di pochi secondi hanno sfiorato il palo) che avrebbero potuto rendere il punteggio più "rassicurante" (leggi le pagelle rossonere) I supporter milanisti sono in ansia per una partita che potrebbe riportare il Diavolo ai quarti di Champions League a 11 anni di distanza dall'ultima volta (2011/2012 eliminati dal Barcellona).

Claudia Romani scende in campo col Milan contro il Tottenham

E la modella super tifosa del Milan, Claudia Romani in queste ore ha pubblicato da Miami (dove vive) una storia sul suo profilo Instagram (sempre seguitissimo e con 1,3 milioni di followers) di spalle con la maglia rossonera.



Uno scatto molto sensuale che i fans del Diavolo sperano possano portare fortuna a Tonali e compagni (reduci dalla brutta sconfitta di Firenze che ha complicato la corsa alla prossima Champions con un De Ketelaere che ancora non si è acceso, mentre Adli è sembrato in grado di illuminare nei 7 minuti giocati... ). Comunque vada, Claudia Romani ha già segnato un euro-gol per il suo Milan....

