Milan-Tottenham: Diaz da applausi, Tonali leader e Thiaw impressionante. Le pagelle

L'analisi di Pioli post Milan-Tottenham "Quando un allenatore rivede in campo il lavoro fatto in allenamento è contento. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Nel secondo tempo potevamo fare qualche passaggio all'indietro in meno e giocare di più in avanti, ma i ragazzi hanno giocato con grande spirito. Abbiamo fatto una buona prestazione. Potevamo fare più gol con De Ketelaere e Thiaw, ma anche loro ci hanno messo in difficoltà,soprattutto su palla inattiva. Oggi è solo la prima tappa, la prossima sarà ancora più difficile", le sue parole a Mediaset