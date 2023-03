Camila Giorgi, sotto la giacca... abito cortissimo e collant. Le foto

Camia Giorgi, “Ho rubato la giacca a mio fratello”. Le foto della tennista

Camila Giorgi è pronta per Indian Wells. La tennista italiana dopo l'eliminazione al Wta di Monterrey è volata in California per preparare il torneo Wta 1000. "I stole my brother’s jacket" (“Ho rubato la giacca a mio fratello”), ha scritto la 31enne tennista italiana in un post social (con hastag #bynight) con un tris di foto che ha deliziato i suoi followers. Giacca nera, abito corto e collant: la campionessa di Macerata regala scatti mozzafiato.

La marcia verso il primo torneo sul cemento americano è iniziata con... un pieno di like sui social. Aspettando il verdetto del campo: Camila Giorgi è reduce da una bella vittoria - con dedica dolcissima - nel torneo di Merida (un Wta 250): trionfo che l'ha riportata tra le top-50 delle classifiche mondiali. Un primo step verso un ranking più consono al suo talento (lo scorso anno è stata frenata da alcuni guai fisici), lei che in passato è stata anche numero 26 mondiale (vincendo un Wta 1000 in Canada).

Camia Giorgi e le foto con la giacca nera...





Leggi anche