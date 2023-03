Paola Saulino senza veli: eurogol della star di OnlyFans per il super Napoli

Paola Saulino la promessa per il Napoli vincitore della Champions League

Paola Saulino è una super tifosa del Napoli. E come tutti i supporter della squadra partenopea guidata da Luciano Spalletti sta vivendo un anno magico. Lo scudetto è praticamente vinto (Milan e Inter sono a 18 punti, i bookmakers quasi non quotano più il terzo storico tricolore). "Dite a Luciano che l'amo", ha scritto la modella, attrice e star di OnlyFans super tifosa azzurra, su Instagram.

Ma questo Napoli delle meraviglie sogna qualcosa di ancora più clamoroso: il double, scudetto e Champions League. Osimhen, Kvaratskhelia e compagni hanno un piede e mezzo ai quarti di finale (l'andata degli ottavi li ha visti vincere 2-0 sul campo dell'Eintracht Francoforte) e per come stanno giocando da inizio anno non temeno nessuno: dal Real Madrid al Manchester City, passando per il Bayern Monaco le big d'Europa sanno bene che di fronte a questo Napoli potrebbero rischiare grosso.

E qui torniamo a Paola Saulino. L'attrice e showgirl ha formulato una solenne promessa ai tifosi partenopei. se il Napoli dovesse vincere la Champions festeggerà senza il reggiseno "girando su un autobus scoperto per la città".





“Non avrei paura di nessuna squadra inglese – ha spiegato Paola Sulino al DailyStar – I tifosi inglesi pensano sempre che le squadre inglesi siano le migliori al mondo, poi vengono colpiti dalla realtà come ha fatto il Liverpool. Sinceramente, solo il City mi fa un po’ paura. Ma è incredibile quello che stiamo facendo in Serie A. A differenza della Premier League dove l’Arsenal ha il City alle calcagna, il Napoli non ha rivali, quindi non c’è paragone”.

