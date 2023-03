Anna Falchi cuore Lazio, ma svela il fioretto Napoli: "Se vince lo scudetto.."

Anna Falchi: "Sono tifosa della Lazio, ma ho un rapporto privilegiato con il Napoli"

Il cuore di Anna Falchi batte da sempre fortissimo per la Lazio. Ma la showgirl rivela una simpatia per il Napoli. "Sono tifosa della Lazio, ma ho un rapporto privilegiato con il Napoli ed i napoletani e sono felicissima se dovesse vincere lo scudetto - le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli - Ha messo su un cammino incredibile, facendo 62 punti su 65, uno score veramente invidiabile. Sarebbe un trionfo meritatissimo per la squadra partenopea"

Anna Falchi verso Napoli-Lazio

E il prossimo turno di campionato vedrà di fronte le due squadre, Sarri contro Spalletti. La conduttrice de I Fatti Vostri (su Rai2) spiega: "Con la Lazio sarà una grandissima partita venerdì sera allo Stadio Maradona. Ripeto, sarei felicissima se a vincere sarà questo Napoli, perché Luciano Spalletti è un tecnico molto bravo che tra l'altro non ha mai vinto un titolo del genere in Italia, sarebbe una prima volta anche per lui - le parole di Anna Falchi a Radio Kiss Kiss Napoli - So la squadra che ama fin da piccolo il mister (Sarri, ndr), è il Napoli. Sarà una sfida particolare anche per lui venerdì sera".

Anna Falchi e il fioretto per lo scudetto del Napoli

Anna Falchi rivela un piccolo voto in caso di tricolore di Osimhen, Kvaratskhelia e compagni (cosa ormai quasi scontata visti i 18 punti di vantaggio su Milan e Inter le quote di alcuni bookmakers crollate a 1,01). Nessuno strip-tease come per lo scudetto della sua Lazio nel 2000 (quando rimase in reggiseno bianco durante la festa all'Olimpico), però la showgirl una promessa l'ha fatta: "Ho fatto un fioretto coi napoletani, se gli azzurri vinceranno il titolo sarò in città a festeggiare".

Leggi anche