Osimhen, Luis Alberto, Biraghi e.. Serie A guarda i 10 gol più belli del mese

Biraghi fa il gol del mese di febbraio in serie A

E' di Cristiano Biraghi il gol del mese di febbraio in Serie A. Il capitano della Fiorentina ha conquistato il premio grazie alla rete realizzata a Verona: la sua punizione all'89° da circa 57 metri che ha sorpreso Montipò nel match vinto 3-0 dai viola al Bentegodi (prima erano andati a segno Barak e Cabral) ha battuto la concorrenza di perle come quella di Vitkor Osimhen contro il Sassuolo (il 2-0 che ha chiuso il match consegnando al Napoli di Spalletti l'ennesima vittoria di una stagione trionfale) o di Daniele Verde (siluro all'incrocio dei pali in Spezia-Empoli 2-2).

Osimhen, Luis Alberto-Pedro, Tsadjout e... i 10 gol più belli della serie A di febbraio

In top 10 anche le magie dei laziali Luis Alberto e Pedro, Tsadjout (bel gol da fuori al volo per l'attaccante della Cremonese nel match vinto contro la Roma) e poi...

Guarda anche