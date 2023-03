Tottenham-Milan dove vederla: Sky, Mediaset o Prime Video? Tv-Streaming news

Tottenham-Milan dove vederla: tv e streaming. Prime Video e news formazione

Tottenham-Milan ci siamo. La squadra di Stefano Pioli cerca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: nel match d'andata dei quarti 1-0 a San Siro (gol di Brahim Diaz, qui le pagelle rossonere della splendida vittoria), mercoledì 8 marzo alle ore 21 al "Tottenham Hotspur Stadium" (o "Jimmy Greaves Stadium") di Londra il ritorno che deciderà il destino del Diavolo e della squadra allenata da Antonio Conte. Tottenham-Milan dove vederla, tv e streaming: Sky, Mediaset o Prime Video? Guida veloce per seguire il match di Leao e compagni in Champions League e le probabili formazioni.

Tottenham-Milan tv

Tottenham-Milan in tv andrà in diretta su Prime Video. L'app di Amazon Prime Video è visibile su Smart TV e su Console di gioco, oltre a Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Tottenham-Milan streaming

Il match tra Tottenham e Milan sarà visibile in diretta streaming su Prime Video, collegandosi sul sito della piattaforma da PC o scaricando l'app su dispositivi mobili.

Tottenham-Milan Canale 5 o Sky Sport?

Tottenham-Milan in tv su Canale 5? Niente diretta in chiaro, né in pay su Mediaset Infinity o Sky Sport. La diretta esclusiva per questa partita di Champions League è su Prime Video.

Tottenham-Milan tv telecronaca

Tottenham-Milan su Prime Video sarà raccontato in diretta tv e streaming con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Tottenham-Milan formazioni

Stefano Pioli pensa a Rade Krunic come possibile trequartista a sostegno di Leao e Giroud. Il jolly rossonero è favorito su Brahim Diaz. Confermata la difesa a tre con Kalulu, Thiaw, Tomori. IL tecnic degli Spurs, Antonio Conte pensa a Richarlison al fianco di Harry Kane per la rimonta Tottenham contro il Diavolo.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Leggi anche