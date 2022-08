"Per Francesco Totti la famiglia è sacra", parla l'amico Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli, amico di Totti, torna a parlare e conferma che l'ex Capitano della Roma non si sarebbe mai separato senza un valido motivo

A distanza di un mese abbondante la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francsco Totti continua a far discutere e ogni giorno s'arricchisce di particolari. L'ultimo gossip ha acceso i riflettori su Cristiano Iovino, il personal trainer che sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi, arrivata dopo, a lenire la dolorosa delusione del "Pupone".

Alex Nuccetelli pr, campione di body building e amico comune che venti anni fa presentò Ilary a Totti interviene ancora una volta difendendo l'ex capitano della Roma: "Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato, per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa e per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave deve essere successo". Nuccetelli, che ora ha rarefatto le sue esternazioni, non parla tanto per parlare. Sa molte cose. E spesso, le sue dichiarazioni ricevono il sigillo proprio di Totti: un messaggino muto, con una fila di cuoricini.

Mentre Ilary Blasi è ancora in vacanza, in giro per l'Italia e il presunto nuovo amore, Cristiano Iovino si limita a postare su Instagram foto che depistano la liason. Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa sovraesposizione mediatica infastidisce il Capitano. Francesco Totti in questo periodo è a Sabaudia con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, in una classica villeggiatura italiana, ma muto e invisibile sui social.

Soprattutto quella dell'ex letterina di essere molto attiva sui social pare rientrare in una precisa strategia, forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale: massimizzare la propria immagine di donna comunque bella, felice, realizzata e piena di vita, anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale.

La prima intervista pubblica di Ilary Blasi dove racconterà della rottura del matrimonio, è già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo. E soltanto dopo, presentarsi finalmente all’incontro con i rispettivi avvocati.