Perché il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia in tutto il mondo

Il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, ecco perché

Intorno a Santa Lucia ruotano tante storie e detti popolari, si festeggia il 13 dicembre e c'è anche un filo sottile che lega la Norvegia alla Patrona di Siracusa. Per la prima Santa Lucia è vestita di bianco e secondo la tradizione scandinava porta ai bambini doni annunciando, che ben presto subentrerà l'inverno con la sua oscurità. Mentre, in Italia in numerose città si festeggia in modi diversi ed è legata a tante leggende.

Chi era Santa Lucia?

Santa Lucia era una giovane di famiglia ricca, orfana di padre, pregando Sant’Agata per la salute della madre ebbe una visione della santa che le rispondeva: "Perché chiedi a me quello che puoi ottenere da sola?". Così, Lucia decise di consacrarsi al Signore dopo la guarigione materna, diede i suoi beni ai poveri e il suo promesso sposo la denunciò come cristiana.

Lucia per questo fu perseguita in base agli editti dell’imperatore Diocleziano. Venne minacciata di essere esposta fra le prostitute, ma il suo corpo diventò così pesante che non si riuscì a spostarla. Passò una notte insieme ai soldati e fu sottoposta a diversi tormenti, alla fine venne decapitata.