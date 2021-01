Vuoi inviare lettere scritte a mano? Ecco Pineider: tra analogico e digitale

Una luce tenue, mani trepidanti che strappano una busta, l’emozione di stringere il tempo che qualcuno ha dedicato unicamente a te: rimarrebbe solo un ricordo sbiadito, senza la nuova piattaforma Pineider Express, l’ultima proposta di Pineider, minuziosa sintesi moderna tra digitale e “analogico”.

Tramite il proprio sito, infatti, il brand fiorentino offre la possibilità, grazie a Pineider Express, di inviare lettere personalizzate e interamente scritte a mano, con la promessa “Trova le parole, al resto pensiamo noi”.

A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della scrittura a mano, ricorrente il 23 gennaio, Pineider torna con un’iniziativa legata ai prodotti artigianali, in un continuum che lega nonni e nipoti nell’espressione di sé. Per quanto desueta, è una forma di comunicazione dall’incredibile valore antropologico, da salvaguardare per le generazioni future.

Per risvegliare le sensazioni sopite legate alla calligrafia e al maneggiare le pagine, primaria è la scelta del tipo di carta e del formato, tra le Fancy Cards pensate per le occasioni speciali o le più classiche Florentia, Boston e Capri, caratterizzate da una texture liscia, filigranata Pineider, sfrangiata o dal taglio netto, di cui è possibile selezionare il colore del foglio e dell’inchiostro, accompagnate da buste foderate, filigranate e personalizzate Pineider a secco.

Una volta stabilito il contenuto, un amanuense artigiano specializzato si occuperà di trasferirlo a mano sul biglietto con un elegante corsivo inglese. Mancheranno a quel punto solo destinatario e spedizione, compresa nel servizio Pineider Express insieme all’affrancatura, per esprimere le proprie emozioni con un gesto concreto e romantico.

La raffinatezza di Pineider risulta in grado di creare un ponte tra le nuove generazioni e le antiche abitudini, dimostrando ancora una volta come il profondo legame tra passato e futuro possa raccontare con la scrittura la propria storia, in una corrispondenza epistolare dalle qualità sorprendentemente attuali.