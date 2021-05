Ralph Lauren lancia le polo personalizzate, realizzate su ordinazione online

Ralph Lauren lancia un servizio su ordinazione per consentire ai clienti di personalizzare online le polo firmate dal marchio. Ralph Lauren offre già la possibilità di personalizzazione giacche, maglioni e polo appartenenti alla collezione, ma è la prima volta che un’intera maglietta può essere realizzata su ordinazione.

“Stiamo costantemente esplorando, ricercando e testando modi innovativi per creare nuovi prodotti che siano freschi, entusiasmanti ed esperienziali e che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori”, ha dichiarato a Wwd David Lauren, chief innovation and branding officer e vice presidente del board. “Con il programma Made-to-Order Polo, abbiamo preso il nostro prodotto più iconico e stiamo dando al consumatore la possibilità di reinventarlo fino a progettare un prodotto completamente personalizzato, che alla fine avrà opzioni di design illimitate”.

Il punto di svolta è l’attenzione alla sostenibilità: ogni singolo prodotto verrà realizzato soltanto su richiesta al momento dell’inserimento dell’ordine. Le polo sono create utilizzando la tecnologia a maglia piatta, disponibili in sei modelli e ventiquattro combinazioni di colori. I clienti possono scegliere i colori e in corrispondenza del busto, del colletto e delle maniche sarà possibile ricamare anche lettere, parole e iniziali.