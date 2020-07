Ravello, Cinecittà, Honda, Suzuki e Ferrari: l'estate frizzante di Chin8Neri

Il lockdown e le misure di distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid hanno soltanto ritardato di qualche mese l'annuncio delle importanti e autorevoli partnerships che caratterizzeranno l'estate delle bevande Neri: Chinotto, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa.

Nel regno dei limoni, la divina costiera amalfitana, Chin8Neri accompagnerà la 68^ edizione del Ravello Festival. Un evento di respiro internazionale che si protrarrà fino a settembre inoltrato e che nel proprio nutrito cartellone prevede nomi d’eccellenza come Riccardo Muti, Valery Gergiev, Martha Argerich, Ivan Fischer, Cecilia Bartoli, Daniele Gatti, Stefano di Battista, Flavio Boltro, Roberto Gatto. La serata inaugurale, sabato 25 luglio, non poteva che essere dedicata al Maestro Morricone, con uno straordinario concerto diretto dal figlio Andrea; il concerto all'alba diretto dal Maestro Jordi Bernàcer con Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi del giorno 11 agosto e il concerto conclusivo con il pianista jazz Brad Mehldau saranno tra gli indimenticabili appuntamenti di questa altrettanto indimenticabile stagione. Ad ogni concerto il pubblico potrà congedarsi da Villa Rufolo portando con sé emozioni uniche: la bellezza dello scenario dell’arena, la magia della musica ed il sapore inconfondibile di Chinotto Neri, la sua classica bottiglietta in vetro, omaggiata in uno speciale packaging.

Il consolidato rapporto con Honda Italia prosegue con successo. Già presenti nel corso di Honda Live Tour durante le tappe a Sestriere e Bormio ad inizio estate, in settembre sarà la volta di Cervia e Lignano Sabbiadoro. Rinnovata anche la partnership con Suzuki con la quale nel mese di ottobre il brand presenzierà il Salone Nautico di Genova.

Ridotto per contingenza sanitaria nazionale, il Trofeo Naked Chinotto Neri vedrà correre le moto nude solo in tre appuntamenti nel circuito di Vallelunga.

Il connubio del brand con i motori non poteva che culminare con un simbolo di eccellenza, il Cavallino rampante: anche nel 2020 Club Ferrari Passione Rossa, il più grande club al mondo delle Rosse di Maranello, sarà ambasciatore del gusto e dello stile Chin8Neri. In occasione delle varie iniziative del Club, sparse in prestigiose cittadine italiane, il pubblico potrà degustare ed “assaggiare” l'emozione di un giro in auto, ospite delle bevande Neri. Dopo la parata di oltre 40 vetture nella Capitale in luglio, in settembre la scia rossa si trasferirà ai bordi del blu del Lago Maggiore.

La stagione marittima, dietro l'attenta osservanza delle norme igienico sanitarie, soprattutto nelle area ad alta frequentazione, dal 27 luglio al 10 agosto vede il brand protagonista della campagna di affissione “Da te se porta” negli stabilimenti balneari del Lido di Ostia. Tra questi, alcuni selezionati, per tutto il mese di agosto avranno la presenza del Brand con uno staff dedicato alla preparazione di cocktails tradizionali ed innovativi a base di Chinotto e Limoncedro.

Il 25 giugno scorso per il terzo anno consecutivo si è rinnovato l’apprezzato binomio tra il brand Neri e Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Rinnovata anche la promo on pack con Chin8 e Limoncedro Neri: fino a gennaio 2021, con l'acquisto delle bevande nei formati Pet 1.5 lt, 0.50 cl, Vap 20 cl, dietro presentazione alle casse del Parco l'etichetta riportante la promozione, i consumatori potranno avere uno sconto di 5 euro valido sull'acquisto di un biglietto di ingresso giornaliero per adulto.