Reggiseno? No grazie, dopo il lockdown solo comodità: ecco il movimento no-bra

Più comodità, senza reggiseno: sembra questa la nuova moda post-lockdown. Secondo un’indagine condotta dall'istituto Ifop e pubblicata su Le Parisien, il “movimento” No-Bra, cioè no reggiseno, sta spopolando in Francia, soprattutto dalla fine della quarantena da Covid.

La pratica sembra nata dall’obbligo di passare in casa così tante giornate, durante le quali la comodità ha prevalso su una consuetudine di lungo corso ma, a quanto pare, poco confortevole. Come altre tendenze simili, a cominciare dal No Make-Up, no trucco, è iniziata come una semplice rivendicazione di comfort e benessere, per poi diffondersi e trovare largo consenso sociale.

Ma non è la prima volta che si rileva come l’emergenza da coronavirus e le restrizioni da lei imposte abbiano influito sulla moda, stravolgendo le previsioni e lasciando spazio alla semplicità. Anche in Italia, già durante il lockdown, infatti, si era avuto un boom di vendite di pigiami e confort-clothes, come leggings, tute e felpe.

Che si tratti di smart working o di otium, la sola parola d’ordine è: comfort. Via i reggiseni, dunque, via camicie, giacche, borse e tacchi alti: si vestono panni più comodi ma senza mai rinunciare allo stile.