Regina Elisabetta, Nostradamus: "Re Carlo e il crollo della monarchia inglese"

Profezia Nostradamus sulla monarchia inglese dopo la morte della Regina Elisabetta

L'Inghilterra e il Regno Unito iniziano una nuova era: dopo la morte della Regina Elisabetta II (a 96 anni e 70 sul trono del Regno Unito) toccherà a Carlo, principe del Galles che diventa Re con al fianco la consorte Camilla Parker-Bowles. Ma cosa accadrà dopo? Molti curiosi appassionati di profezie (che non hanno alcuna valenza scientifca, lo ricordiamo sempre) stanno cercando in Nostradamus le risposte. Cosa aveva previso Michel de Nostredam? Andiamo a vedere.

Regina Elisabetta II morta, poi Re Carlo III e la fine della monarchia inglese? La profezia di Nostradamus

Secondo la profezia di Nostradamus, dopo la morte della Regina Elisabetta, gli eredi della dinastia dei Windsor potrebbero perdere la guida del Regno Unito. Possibile che il regno di Carlo III coinciderà con la fine della monarchia inglese? La Centuria 8 Quartina 97 parla di “un regno che avrebbe cessato di crescere“. Secondo quanto riporta Il Riformista, per gli esperti "il riferimento sarebbe proprio ai Windsor, con la regina Elisabetta che potrebbe essere stata l’ultima esponente ad essersi seduta sul trono. Dopo di lei, secondo Nostradamus, non ci sarà più la monarchia e pazienza per la lunga attesa del principe Carlo, oggi 73enne. Dopo di lui anche il figlio, principe William e, in seguito, il principino George, non dovrebbero avere nessuna possibilità".

Non solo. Un'altra antica profezia di Nostradamus recita: "Alla fine della guerra, i poteri forti cambiano. Vicino alla costa sono nati tre bellissimi bambini. Da grandi rovineranno il popolo. Cambieranno il regno e non lo vedranno più crescere". L'interpretazione? Per molti il riferimento è ai tre nipoti della Regina Elisabetta II, i figli di Carlo William ed Henry e Beatrice, figlia di Andrea. La "fine della guerra" sarebbe quella delle Malvinas-Falkland del 1982: una settimana dopo il suo termine nacque il principe William.