Robert De Niro visita Napoli e va a pranzo da Mimì. VIDEO

Robert De Niro in visita a Napoli. Il pranzo con la mozzarella di bufala e la parlata in dialetto

Pranzo a base di mozzarella, oggi a Napoli, per Robert de Niro che da giorni è in vacanza tra la città e la costiera. De Niro ha fatto tappa allo storico ristorante "Mimì alla ferrovia", della famiglia Giugliano: ad accoglierlo gli omonimi cugini Michele senior e Michele junior, insieme ai figli Salvatore, Ida ed Emilio. Un tributo per Napoli, con la trecciona di mozzarella di bufala, la ricottina con confettura di pomodoro e granella di nocciola e il mitico 'puparuolo 'mbuttunato' (peperone imbottito, ndr) di Mimì. E ha deliziato gli ospiti anche con una parlata in napoletano.

Il grande attore italo-americano, dopo una visita al Tesoro di San Gennaro in Duomo ha incontrato anche il maestro presepiaio di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio, che gli ha donato una statuina di pulcinella, la storica maschera napoletana del teatro dell'arte, e un gobbo scaramantico.

Negli scorsi giorni, Robert De Niro era stato in visita in diversi quartieri della città. Nel Rione Sanità aveva fatto tappa nella galleria d'arte dello scultore Jago e alla catacombe. Quindi, era stato ospite della pizzeria Concettina ai Tre Santi e della pasticceria Poppella. Sempre in questi giorni, il protagonista di Toro Scatenato e Taxi Driver è stato in visita anche in penisola Sorrentina e in costiera Amalfitana.