Coronavirus, Kate Middletone William a contatto con medico morto

Kate Middleton e William a contatto con un medico morto per Coronavirus: che cosa succederà? ROYAL FAMILY NEWS

Ad inizio aprile i Duchi di Cambridge hanno visitato due ospedali di Londra. In uno di questi avrebbero avuto contatti con un medico che è morto dopo aver contratto il Coronavirus. Non è ancora stato specificato se la coppia dovrà restare in isolamento.

Da quando il principe Carlo è risultato positivo al virus e la Regina si è isolata nel Castello di Windsor, William ha preso in mano le redini della famiglia. Accanto a lui è semppre presente Kate Middleton che continua a sostenere gli operatori sanitari che combattono in prima linea.

Kate Middleton e William: il gesto a sostegno della Regina - ROYAL FAMILY NEWS

La regina Elisabetta ha tenuto un discorso per la Nazione, invitando i cittadini alla disciplina e a comportarsi in modo responsabile per superare il difficile momento. Trascorsi pochi minuti dalla messa in onda del video, Kate e William hanno pubblicato sul loro profilo social una parte importante del filmato della Regina. Si tratta del pezzo in cui la Sovrana afferma: “Dovremmo consolarci del fatto che, mentre potremmo avere ancora molto da sopportare, giorni migliori torneranno. Staremo di nuovo con i nostri amici, staremo di nuovo con le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo”.

William e Kate ‘preoccupati’ – ROYAL FAMILY NEWS

Secondo quanto riporta il Mirros, i Duchi di Camdridge sarebbero in difficoltà. Da quando la regina Elisabetta si è isolata nel Castello di Windor, Kate e William avrebbero gestito molti impegni e assunto tante responsabilità. Tuttavia ora “sono estremamente preoccupati” ha rivelato una fonte. “Sono molto coinvolti e stanno cercando di fare in qualche modo la loro parte e svolgere comunque un ruolo in tutta la vicenda”.

Mentre i Duchi di Cambridge continuano a farsi carico delle responsabilità e si mostrano a sostegno del popolo britannico, Harry e Meghan sono lontani. Secondo recenti indiscrezioni, i rapporti fra i Duchi di Sussex sarebbero tesi. Si vocifera che lady Markle abbia vietato ad Harry di tornare in Inghilterra quando il padre Carlo è risultato positivo al Coronavirus. La Duchessa sarebbe ora proiettata esclusivamente sul suo lavoro e avrebbe un “ego smisurato”.

Harry stanco dei capricci di Meghan Markle: rumors – ROYAL FAMILY NEWS

Harry sarebbe molto stanco dell’atteggiamento di Meghan. Il Principe ha sempre accontentato la moglie, l’ha difesa, l’ha appoggiata in ogni scelta arrivando a lasciare inaspettatamente la Corona. Si è trasferito in America lontano dalla Famiglia Reale e non è tornato in Inghilterra, su imposizione della Markle, quando il padre Carlo è risultato positivo al coronavirus. Ora, secondo il Daily Mail, la sua pazienza sarebbe finita.

Meghan è molto concentrata sul suo lavoro. Ha prestato la sua voce ad un documentario della Disney ed ora avrebbe nuovi progetti. Il suo comportamento avrebbe però messo a dura prova il marito. Secondo quanto riporta il Sun, Harry avrebbe rifiutato diversi lavori proposti da Nick Collins, il manager della Markle. Il motivo? Questi lavori avrebbero potuto mettere in imbarazzo la Regina. Secondo recenti indiscrezioni, Harry preferirebbe rifiutare contratti di lavoro milionari, piuttosto che ferire i membri della sua famiglia d’origine.

Meghan ‘si sente al centro di tutto. Ha un ego smisurato’, Harry è stanco – ROYAL FAMILY NEWS

“Il ritorno di Meghan sulle scene potrebbe diventare un processo molto lungo e complicato, perché lei vuole controllare ogni aspetto di qualunque progetto cui aderisce” ha riferito una fonte al Daily Mail. “Il suo problema è che si sente al centro di tutto, mentre in un film tutti devono fare la propria parte con umiltà, a partire dagli attori. Se non si fa squadra – prosegue la fonte -si perdono giorni di lavorazione e un produttore cerca sempre di evitare attrici dall’ego smisurato come Meghan Markle, preferendo altre più famose e professionali”.

L’insider ha rivelato altri progetti in vista per l’attrice americana. “Una pubblicità con lei protagonista potrebbe pagare l’intero team di sicurezza per l’anno e a Meghan piace l’idea dato che a richiederla come volto di una campagna pubblicitaria sono aziende molto famose che in genere ingaggiano solo la créme degli attori” ha spiegato la fonte. “Inoltre sa bene di aver bisogno di entrate, per questo credo che il suo ritorno sarà con una pubblicità di moda o bellezza per qualche noto brand”.