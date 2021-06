G7, Biden: “La regina mi ricorda mia madre. Mi ha chiesto di Putin e Xi"

Il presidente Usa, Joe Biden, ha rivelato che la regina Elisabetta II gli ha chiesto di Vladimir Putin e Xi Jinping durante il thè che gli ha offerto al castello di Windsor. E ha aggiunto che l'anziana monarca gli ricorda sua madre. "Voleva sapere" di Putin e Xi Jinping. "Abbiamo avuto una lunga chiacchierata. E' stata molto gentile. Non credo che si ritenga offesa, ma mi ha ricordato mia madre, intendo per il suo sguardo e la sua generosità". Il contenuto degli incontri e delle conversazioni privati con la regina non vengono mai resi pubblici, tantomeno se vertono su aspetti politici. Biden ne ha parlato con il pool ristretto dei giornalisti che lo seguono nel suo tour europeo. Il presidente Usa ha aggiunto di aver invitato Elisabetta II alla Casa Bianca.