Kate Middleton dieta: che cosa mangia per essere sempre bella e luminosa

Che cosa mangia Kate Middleton per essere sempre così perfetta? Ecco la dieta

La Duchessa di Cambridge non sbaglia mai. È sempre impeccabile ad ogni evento pubblico. La sua pelle liscia e perfetta, i suoi capelli voluminosi e luminosi, il suo fisico asciutto fanno invidia a moltissime donne. Qual è il segreto di bellezza di Kate Middleton? Bisogna essere reali per diventare come lei? Assolutamente no. La moglie di Harry segue una dieta “umana” e non faticosa. Ama come moltissime persone il sushi. Ecco che cosa mangia Kate Middleton a colazione, pranzo e cena.

Kate Middleton dieta: che cosa mangia a colazione

La Duchessa di Cambridge, come rivela Vogue.it, ama i frullati green. Il suo preferito avrebbe come ingredienti cavolo, matcha, spirulina, lattuga romana, spinaci, coriandolo, mirtilli. Kate aggiunge inoltre al frullato una tazza di fiocchi d’avena.

Che cosa mangia Kate Middleton a pranzo

Per pranzo la coppia dei Cambridge è solita consumare sushi e sashimi. Lo ha raccontato lo stesso William allo chef giapponese Akira. Kate Middleton preferisce non mangiare carne a pranzo. Durante il tour in India, lo chef Raghu Deora ha raccontato di aver infatti cucinato solo piatti a base di verdure. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, la Duchessa apprezzerebbe poi il gazpacho, l’insalata con l’anguria, il ceviche e il tabulè.

Kate Middleton: a cena ama il pollo arrosto

Al contrario di William che non apprezza le spezie, Kate andrebbe matta anche per il cibo indiano, per il curry e per il peperoncino. Un piatto spesso presente nelle sue cene sarebbe però il pollo arrosto.