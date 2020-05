Kate Middleton 'incinta: presto l’annuncio'. L’esperto conferma che…RUMORS

Kate Middleton incinta del quarto figlio: gli indizi su Twitter. Parla l’esperto di Corte. Rumors – KATE MIDDLETON NEWS

La Duchessa di Cambridge sarebbe in dolce attesa. Questa volta gli indizi sarebbero schiaccianti. A rivelarli è l’esperto di Corte, Phil Dampier, che sul suo profilo Twitter ha annunciato che presto Kate e William potrebbero diventare di nuovo genitori. I rumors sulla gravidanza della Duchessa si susseguono ciclicamente. Ogni volta però che Kate appare in pubblico molto magra, calano velocemente. Questa volta però l’esperto è convinto. Secondo lui arriverà presto un quarto Royal Baby nella famiglia dei Duchi di Cambridge. Che cosa rende Dampier così sicuro? Si tratta dell’atteggiamento di Kate e William. I due sono sempre più affiatati e innamorati. Se tempo fa si vociferava che fossero in crisi, dagli scatti diffusi di recente sembra proprio che il loro matrimonio sia solido e felice.

Kate e William appaiono in perfetta sintonia, sorridono, coccolano i loro bambini e trascorrono moltissimo tempo insieme, cosa che non facevano da mesi. Il lockdown ha costretto anche i reali a fermarsi. Tutti gli impegni pubblici sono stati cancellati e Kate e William possono rilassarsi a Palazzo con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Quale momento migliore per concepire un quarto bebè? Phil Dampier ne è proprio convinto. “Il lockdown ha aumentato le possibilità di una quarta gravidanza” ha spiegato l’esperto.

Kate Middleton incinta: altri due indizi. Rumors – ROYAL FAMILY NEWS

Secondo Dampier ci sarebbero altri due indizi. Ad alimentare i rumor sulla possibile quarta gravidanza di Kate Middleton è anche una videochiamata fatta dalla Duchessa a due neogenitori, all’interno del progetto che promuove la salute mentale. La moglie di William si è quasi commossa mentre chiacchierava con la coppia e si congratulava per la nascita del figlio. “Kate sembrava molto materna nel parlare con la donna che aveva appena partorito” ha spiegato l’esperto, ricordando che lady Middleton sogna da tempo di diventare di novo mamma.

Inoltre Dampier fa sapere che Kate adora stare nella casa di campagna ad Anmer Hall “perché è quanto più si avvicina a una vita familiare normale”. Le mancherebbe inoltre la presenza di un neonato in casa. Secondo alcuni rumors la Middleton preferirebbe una femminuccia, “ma anche un maschio, vicino a Louis, sarebbe fantastico” fa sapere l’esperto.

Se le indiscrezioni fossero confermate, il quarto Royal Baby potrebbe venire alla luce anche nel 2020, come molti bookmakers sostengono. Alcune voci parlano di un annuncio imminente.