Kate Middleton news, William si toglie la fede: matrimonio in crisi?

William si toglie la fede: matrimonio in crisi con Kate Middleton? Ecco che cosa è successo

Il principe William si è tolto la fede nuziale. Negli ultimi video postati su instagram e nelle ultime interviste pubbliche il fratello di Harry è apparso senza. I Duchi di Cambridge hanno festeggiato pochi giorni 9 anni di matrimonio. Che cos’è successo? Perché William non indossa più la fede? Il tabloid Hello ha dato una spiegazione.

Kate Middleton, perché William non indossa più l'anello?

Secondo alcune fonti di Corte, William avrebbe deciso di togliersi l’anello perché non gli piace indossare gioielli. Il Principe avrebbe preso la decisione in accordo con la moglie. La coppia dunque non sarebbe in crisi. Il loro matrimonio andrebbe anzi a gonfie vele. Kate e William sono sempre più uniti. Dopo l’addio alla Corona di Harry e Meghan i Cambridge si sono addossati tutte le responsabilità e sono sempre presenti agli impegni di Corte.

Principe William al padre Carlo: 'Papà ti odio così tanto'

In molti vorrebbero essere al posto di Harry e William. Tante donne vorrebbero essere al posto di Kate Middleton e Meghan Markle. Le vite dei membri della Famiglia Reale sono davvero così felici come sembra? Il principe William ha molte responsabilità su di sé. In 37 anni ha subito perdite importanti e dolorose, ha portato avanti moltissimi progetti. È sempre stato presente per la sua famiglia, senza mai cedere, almeno apparentemente.

William è felice accanto a Kate, la donna con la quale ha avuto tre figli, George, Charlotte e Louis. La loro è una delle coppie più belle e più invidiate al mondo. Ma è davvero oro tutto ciò che luccica? La vita del primogenito di Carlo è ricca di ombre e alcune di queste stanno venendo a galla ora.

Secondo l'Express.co.uk che riporta le indiscrezioni della biografa reale Katie Nicholl, ci sarebbero delle tensioni derivanti da un passato non facile da gestire. Il principe William avrebbe pronunciato una frase scioccante contro il padre, quando la madre, lady Diana, era ancora viva. Madre che lui voleva proteggere e vedere felice. “Papà ti odio così tanto. Perché hai fatto piangere la mamma” avrebbe urlato William contro il padre. Secondo la biografa, il rapporto fra i due sarebbe migliorato nel corso degli anni. Tuttavia non ci sarebbe mai stato quel profondo affetto che solitamente lega un padre ad un figlio.

Kate e William costretti a pagare uno stipendio a Harry e Meghan: rumors

Abbandonando la Famiglia Reale, i Sussex pensavano di trovare la libertà e guadagnare somme elevatissime. Sin da subito però i piani non sono andati come pensavano. Si stima che il divieto di utilizzare il marchio Royal Sussex avrebbe fatto perdere alla coppia più di un miliardo di dollari. “Meghan si aspettava di guadagnare un miliardo di dollari dal marchio Royal Sussex, ma la Regina ha ucciso i suoi progetti” ha raccontato qualche tempo fa una fonte al National Enquirer. Con la separazione dalla Corona, lady Markle e consorte hanno rinunciato a benefit e a ricchi introiti contando solo sulle loro forze.

L’ex attrice ha deciso di rientrare nel mondo del cinema riprendendo la sua grande passione. Ha prestato la sua voce ad un documentario Disney e ora potrebbe prendere parte ad altri progetti. Il suo modo di fare e la sua ambizione sembra però che non stiano piacendo ad Harry. La coppia starebbe vivendo un momento di tensione e a questo si aggiunge un clamoroso rumor. C’è chi ipotizza che William e Kate potrebbero essere costretti a pagare, in futuro, uno stipendio ai Sussex.

Harry e Meghan, svanisce il sogno dell'indipendenza economica?

Sono andati in America per cercare l’indipendenza economica, ma un’ipotesi trapelata in questi giorni potrebbe ribaltare ogni previsione. Meghan Markle vorrebbe concentrarsi sulla recitazione per tornare a guadagnare, ma Harry sarebbe contrario. La loro presenza è molto richiesta agli eventi pubblici e ben remunerata. Secondo diverse indiscrezioni, il Principe al suo primo discorso in pubblico dopo l’addio alla Corona avrebbe guadagnato più di un milione di dollari. Tuttavia sembra che nessuno sappia come si manterranno in concreto i Sussex. Al momento la coppia avrebbe un’entrata fissa, quella garantita dal principe Carlo. Secondo alcuni rumors però, se Carlo diventerà re l’onere di pagare uno stipendio a lady Markle e al marito spetterà a Kate Middleton e William. Il Ducato di Cornovaglia gode di 35 milioni di sterline all’anno. Questi soldi vengono utilizzati per attività benefiche, al loro interno sono però previsti anche dei “bonus” per le famiglie di Harry e William. A riferirlo è New Idea che prevede anche un riavvicinamento tra i due fratelli che non avrebbero ancora appianato i contrasti.

Meghan Markle e Kate Middleton hanno litigato: Sara Ferguson rivela i retroscena

Da quando lady Markle è entrata a far parte della Famiglia Reale i tabloid inglesi si sono spesso soffermati sul rapporto fra le due cognate. Secondo numerose indiscrezioni, Kate e Meghan avrebbero cercato di andare d’accordo, ma qualcosa si sarebbe compromesso durante i preparativi del matrimonio della Duchessa di Sussex. C’è chi le considera nemiche, c’è chi parla di indifferenza. Pochissimi sudditi ritengono invece che fra le due ci sia un legame stretto e confidenziale. Entrambe bellissime e icone di stile, le due Principesse sono completamente diverse fra loro. Qual è la verità sul loro rapporto? A rivelarla ci ha pensato Sara Ferguson che, in una recente intervista, ha confermato implicitamente la lite fra le Duchesse.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la madre di Eugenia e Beatrice di York avrebbe affermato che i litigi fra Meghan e Kate sarebbero dovuti ai tabloid. La Ferguson aveva già commentato su un magazine australiano che a mettere le donne una contro l’altra sarebbero i media, il web e i social. Sembra che sia andata così anche per le mogli di Harry e William.

Meghan Markle: la lite con Kate Middleton durante la prova dell'abito di Charlotte

Kate ha sempre avuto un ottimo rapporto con Harry. Tuttavia l’ingresso di Meghan Markle nella Royal Family avrebbe minato il loro legame ed il rapporto stesso tra i due fratelli. La ex attrice di Suits è stata come un uragano. In meno di due anni si è sposata, ha avuto un bambino, si è trasferita in America e ha abbandonato la Corona insieme al marito. C’è chi l’ha definita un’arrampicatrice sociale, chi un’opportunista e chi un’egoista. Ciò che sembra certo è che Meghan ha le idee chiare ed un carattere molto forte. Proprio questo carattere sarebbe alla base della presunta lite con la Middleton.

Si vocifera che durante i preparative per le nozze dei Sussex, in occasione della prova dell’abito da damigella di Charlotte, sarebbe scoppiata una lite fra le due Duchesse. La discussione sarebbe terminata con le lacrime di Kate.

La moglie di William di sarebbe poi gradualmente allontanata dalla cognata. Ora, mentre lady Markle ha ripreso in mano la sua vita, la sua carriera e la sua libertà, lady Middleton si è sobbarcata tutti gli impegni reali e non si sottrae mai alle responsabilità proprie del suo ruolo.

Spunta un libro-bomba sulla vita di Harry e Meghan, che 'travolgerà la Corona'

Fra i rumors che si rincorrono negli ultimi giorni sulla Famiglia Reale, ce ne sono alcuni su un libro che travolgerebbe la Corona. La biografia si intitola “Thoroughly Modern: The Real Worl of Harry and Meghan” e potrebbe presto distruggere la Famiglia Reale. Si tratta di un libro sulla vita dei Sussex, che promette di far tremare la Regina assestando un nuovo duro colpo ai membri della Corona. Secondo alcune indiscrezioni, le 320 pagine che compongono il volume conterrebbero delicati retroscena sulla Megxit. Secondo quanto rivela Vanity Fair, la biografia uscirebbe l’11 agosto.

Harry e Meghan news: dal libro emergerebbe una bella immagine della coppia, a scapito della Famiglia Reale

La biografia sarebbe stata scritta prima della partenza per l’America e racconterebbe le dinamiche che avrebbero portato i Sussex a dire addio alla Corona. Dal libro emergerebbe un’immagine impietosa della Famiglia Reale e la vera ragione della Megxit. Secondo i rumors il libro avrebbe l’obiettivo di far emergere una bella immagine di Harry e Meghan che non avrebbero deciso volontariamente di andarsene. La coppia sarebbe stata messa all’angolo e costretta a compiere la drastica scelta.

La biografi sarebbe stata scritta dalla produttrice Carolyn Duran e dal giornalista di Harper’s Bazaar Omid Scobie. Quest’ultimo è stato definito dal Daily Mail come una “cheerleader di Meghan”. Secondo voci riportate da Vanity Fair, “la Duchessa avrebbe finito per manovrare Scobie come una marionetta, utilizzando la sua penna per diffondere quel che più le fosse utile”.

La stampa del libro potrebbe avvenire entro pochi mesi. Se la notizia fosse confermata la Corona potrebbe tornare a tremare ancora dopo lo scandalo Epstein e il caos creato dalla Megxit.