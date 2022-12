Regno Unito, l'ex capo della polizia rivela: "Meghan Markle a Londra era in pericolo"

L'ex capo dell'unità antiterrorismo della polizia metropolitana di Londra, Neil Basu ha confermato al canale Channel4, che Meghan Markle a Londra non era al sicuro. Soprattutto il principe Harry era molto preoccupato per la sicurezza della moglie. Si torna, nel Regno Unito, a parlare non solo di Meghan, ma di un perido ormai lontano per la duchessa di Sussex.

Neil Basu durante l'intervista parla addirittura di minacce disgustose: "Se aveste visto le cose che le sono state scritte e che ha ricevuto, non esisterebbe la retorica su di lei che si trova online... si sentiva sempre sotto minaccia. Non si trattava solo di cattiva stampa e di trollaggio: Meghan Markle aveva buone ragioni per essere spaventata. Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle minacce. È disgustoso ed è un problema reale. Ho parlato pubblicamente per molti anni della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo paese".

Insomma la questione 'minacce' cui parlava Meghan Markle all'epoca dei fatti fu amplificata dai tabloid e le furono attribuite reazioni esagerate, così come al marito, che da sempe non solo temeva per la moglie, ma che prima o poi le sarebbe toccata la stessa sorte della mamma, Lady Diana. Anche questo è stato uno dei motivi che hanno spinto il principe Harry e Meghan a staccarsi dalla "royal family".