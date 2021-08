Meghan Markle, compleanno dedicato alle donne che tornano a lavorare. VIDEO

La duchessa di Sussex Meghan Markle, nel giorno del suo 40esimo compleanno ha diffuso un breve video in chiede ai suoi amici di aiutare le donne a riprendere il lavoro dopo la pandemia. L'ex attrice e moglie del principe Harry scherza con la comica Melissa McCarthy, due mesi dopo aver partorito la sua seconda figlia, Lilibet. Milioni di persone in tutto il mondo hanno perso il lavoro a causa delle restrizioni anti-Covid.

"Visto che festeggio i miei 40 anni, chiedo a 40 amici di dedicare 40 minuti del loro tempo per fare da mentore a una donna che si prepara a tornare sul mercato del lavoro", dice poi la duchessa nel video. "Penso che se lo facciamo tutti e tutti dedichiamo 40 minuti a una sorta di atto di servizio, creerà un effetto a catena".





Harry s'intravede nel video, mentre la moglie e McCarthy scherzano sui tatuaggi e sulle feste in yacht. La coppia, che ora vive in una lussuosa zona della California insieme ad alcune delle celebrità più ricche degli Stati Uniti, sta costruendo una carriera al di fuori della famiglia reale inglese. Il video di Markle arriva settimane dopo che è stato annunciato che Harry scriverà un'autobiografia, un "racconto di prima mano della mia vita - ha dichiarato il principe - che è accurato e del tutto veritiero".

Meghan, uno scorcio del suo studio nella lussuosa villa di Montecito: tutto studiato nel dettaglio

A due mesi dalla nascita della secondogenita Lilibet, Meghan Markle e' riapparsa: in occasione del suo 40esimo compleanno, la moglie del principe Harry ha lanciato la sua iniziativa '40 x 40', che incoraggia donne a devolvere 40 minuti del loro tempo per fare da tutor ad altre donne della loro comunita' che vogliono rientrare nel mondo del lavoro. La presentazione e' avvenuta con un video, postato sul sito della fondazione Archewell, in cui Meghan scherza con l'amica Melissa McCarthy.

Tra battute e risatine, parlando dallo studio nella villa di Montecito, la duchessa di Sussex illustra l'idea che le e' venuta per festeggiare i suoi 40 anni. Il set del video e' studiato nei minimi dettagli, dalla coperta di Hermes appoggiata vicino alla sua sedia alla tazza di the con i biscotti, abitudine inglese per eccellenza che Meghan ha adottato, fino al cuscino lussuoso sul quale si trova il beagle Guy. Tra gli oggetti che appaiono, anche delle cornici in cui secondo alcuni media si intravedono le prime foto di Lillibet, della quale i Sussex non hanno ancora mai diffuso un'immagine.