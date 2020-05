Meghan Markle, il motivo delle liti tra William e Harry-ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle, la verità sulla separazione tra William e Harry

Da quando Meghan Markle è entrata nella Famiglia Reale è stata accusata tantissime volte di essere la causa delle presunte liti tra Harry e William. È ritenuta da molti responsabile anche del drastico addio dei Sussex alla Corona e del trasferimento in America. La Duchessa non sarebbe però la sola ed unica causa della separazione tra i due Principi. Secondo un documentario di Channel 5, William e Harry sarebbero entrati in contrasto in tenera età. L’infanzia dei due fratelli sembra essere stata caratterizzata da gelosie e screzi che, nel corso del tempo, sarebbero cresciuti sino alla presunta rottura definitiva. Meghan Markle sarebbe stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La ex attrice avrebbe, con la sua personalità dirompente, rotto gli equilibri già fragili all’interno della Royal Family. Secondo alcuni rumors i rapporti tra i due figli di Carlo sarebbero ancora tesi. I due Principi non si parlerebbero e la Megxit sarebbe solo la conseguenza di una situazione già incrinata e logora.

Harry e William, litigi e insulti: “Cafone, irrispettoso” – ROYAL FAMILY NEWS

Circolano da mesi rumors sulle presunte liti tra Harry e William e su contrasti che avrebbero portato ora ad una situazione di gelo. I rapporti fra i due Principi sarebbero ormai irrimediabilmente compromessi. Mentre ora il documentario di Channel 5 attribuisce a screzi sorti durante l’infanzia l’inizio delle liti, fino a poco tempo fa tutti puntavano il dito contro la Markle. Solo due mesi fa il Mail on Sunday aveva rivelato alcuni retroscena, in cui veniva dato particolare risalto a presunti insulti. “Ecco tutti i motivi dei loro litigi”: questo il titolo scelto dal tabloid, come riportava La Repubblica. Nel lungo retroscena firmato Kate Mansey, vengono ripercorsi anche tutti i motivi che avrebbero portato i Duchi di Sussex a prendere la drastica decisione di abbandonare per sempre la Corona.

Sembra che William non sia riuscito ad accettare le scelte compiute dal fratello negli ultimi mesi. Lo riterrebbe irrispettoso soprattutto nei confronti della regina Elisabetta. Dal canto suo Harry rimprovererebbe al fratello l’atteggiamento “spesso arrogante e cafone” che avrebbe nei confronti della Markle. Secondo il Duca di Sussex, il marito di Kate non avrebbe mai provato simpatia per Meghan. William ricorderebbe inoltre spesso ad Harry “chi è il futuro re”. Queste frasi hanno fatto sentire il papà di Archie “l’ultima ruota del carro”, come rivelano gli insider.

William ad Harry: “Pensaci bene prima di sposare Meghan”

L’arrivo di Meghan Markle ha creato scompiglio all’interno della Famiglia Reale. Secondo numerose indiscrezioni sembra che William consideri la cognata responsabile delle scelte compiute dal fratello. Avrebbe esortato più volte Harry a valutare attentamente l’ipotesi del matrimonio. “Pensaci bene prima di sposarla. Non la conosci bene” gli avrebbe detto.

I contrasti fra i Duchi sarebbero però nati prima dell’ingresso della ex attrice nella Famiglia Reale. Alcune fonti hanno infatti rivelato al Mail on Sunday che, tornato a Palazzo dopo l’esperienza da militare, “quando Harry chiedeva qualcosa allo staff di Kensington Palace, spesso si sentiva dire che erano impegnati per William”. Ora il rapporto tra Harry e William sarebbe gelido “e lo sarà ancora per qualche tempo” hanno aggiunto gli insider.

Che i contrasti non siano finiti è emerso anche dall’ultimo incontro. William, Kate, Harry e Meghan si sono rivisti dopo quattro mesi di distanza, in occasione del Commonwealth Day 2020. Fra loro solo un "rapito e freddo saluto".

Meghan Markle, duro sfogo su Kate Middleton: lei trattata…

Secondo quanto riporta il Daily Mail, lady Markle sarebbe tornata a parlare di Kate Middleton, lasciandosi andare ad un duro sfogo. La moglie di Harry avrebbe rivelato agli amici di essere sempre stata tratta dalla Famiglia Reale in modo diverso rispetto alla cognata. Il trattamento a lei riservato non sarebbe stato dei migliori. Alcune colpe le avrebbe anche la stampa. La fonte racconta infatti al Daily Mail che Meghan avrebbe affermato che se la stampa inglese avesse trattato Kate come ha trattato lei, a Palazzo qualcuno sarebbe intervenuto.

“Sarebbero state apportate modifiche” avrebbe detto la Markle riferendosi al sistema di comunicazione. Questo rumor ha iniziato a circolare qualche giorno dopo la decisione dei Duchi di Sussex di interrompere i rapporti con quattro testate britanniche. Questo a causa delle continue critiche, considerate ingiuste, rivolte contro di loro. “Meghan ha detto – prosegue l’insider - che nessuno nella Famiglia Reale dovrebbe essere sorpreso dall’annuncio. Tutti sapevano cosa pensava Harry della stampa inglese. Se Kate fosse stata criticata, nessuno l’avrebbe tollerato”.

“Harry doveva fare qualcosa per proteggere me, nostro figlio e sua madre” avrebbe commentato la Markle, sottolineando che Buckingham Palace avrebbe sempre favorito Kate.

Meghan Markle tratta in modo diverso rispetto a Kate Middleton: 'Nessuno ascoltava Harry'

Secondo la fonte, il fratello di William avrebbe parlato più volte con sua nonna, la regina Elisabetta e suo padre Carlo. Tuttavia nemmeno loro avrebbero mai fatto qualcosa per interrompere il trattamento poco gradito nei confronti di Meghan. Le sue richieste sarebbe sempre andate a vuoto. Proprio a causa di questa indifferenza, Harry e Meghan avrebbero deciso di allontanarsi dalla Famiglia Reale.

Queste rivelazioni non sono le uniche a creare scompiglio fra i membri della Corona. Si vocifera infatti che Harry e Meghan abbiano in serbo una biografia che farebbe tremare tutta la Famiglia Reale.

Spunta un libro-bomba sulla vita di Harry e Meghan, che ‘travolgerà la Corona’

La biografia si intitola “Thoroughly Modern: The Real Worl of Harry and Meghan” e potrebbe presto distruggere la Famiglia Reale. Si tratta di un libro sulla vita dei Sussex, che promette di far tremare la Regina assestando un nuovo duro colpo ai membri della Corona. Secondo alcune indiscrezioni, le 320 pagine che compongono il volume conterrebbero delicati retroscena sulla Megxit. Secondo quanto rivela Vanity Fair, la biografia uscirebbe l’11 agosto.

Harry e Meghan news: dal libro emergerebbe una bella immagine della coppia, a scapito della Famiglia Reale

la biografia sarebbe stata scritta prima della partenza per l’America e racconterebbe le dinamiche che avrebbero portato i Sussex a dire addio alla Corona. Dal libro emergerebbe un’immagine impietosa della Famiglia Reale e la vera ragione della Megxit. Secondo i rumors il libro avrebbe l’obiettivo di far emergere una bella immagine di Harry e Meghan che non avrebbero deciso volontariamente di andarsene. La coppia sarebbe stata messa all’angolo e costretta a compiere la drastica scelta.

La biografi sarebbe stata scritta dalla produttrice Carolyn Duran e dal giornalista di Harper’s Bazaar Omid Scobie. Quest’ultimo è stato definito dal Daily Mail come una “cheerleader di Meghan”. Secondo voci riportate da Vanity Fair, “la Duchessa avrebbe finito per manovrare Scobie come una marionetta, utilizzando la sua penna per diffondere quel che più le fosse utile”.

La stampa del libro potrebbe avvenire entro pochi mesi. Se la notizia fosse confermata la Corona potrebbe tornare a tremare ancora dopo lo scandalo Epstein e il caos creato dalla Megxit.