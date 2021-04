Regina Elisabetta "ha le corna": rivelazione bomba dai "servizi segreti"

Regina Elisabetta ha le corna e lo sa: rivelazione bomba sulla Royal Family

Nelle ultime settimane, nella famiglia reale inglese ne sono successe di tutti i colori. Dal decesso del principe Filippo alla clamorosa intervista di Harry e Meghan Markle, alla presunta rottura fra i principi Harry e William, alle voci sul futuro della monarchia. In questo caos, non poteva mancare un'altra chicca: le corna. A sganciare una vera e propria bomba è il giornalista Antonio Caprarica che rivela un tratto inedito della regina Elisabetta.

Regina Elisabetta, il principe Filippo la tradiva e lei lo sapeva

La personalità del principe Filippo è stata spesso avvolta nel mistero. Non sono mai mancate voci però sul suo lato più "farfallone". A distanza di qualche settimana dal suo decesso, iniziano a spuntare i gossip. Il giornalista e scrittore Caprarica, interpellato dal settimanale Oggi, si è lasciato sfuccire una rivelazione clamorosa. La regina Elisabetta sapeva dei tradimenti da parte del marito? "Sicuramente - afferma lo scrittore a Oggi - perché riceveva i rapporti dei servizi segreti. All’inizio l’ha presa molto male. Poi ha capito che quello era l’uomo che aveva sposato. Un uomo che amava le donne e la compagnia delle donne. Quindi non c’era alternativa: o diventava un inferno il suo matrimonio oppure metteva su una brava faccia rispetto alla situazione. Quando le riferivano qualcosa, lei scrollava le spalle: 'Eh si sa, le amiche di Filippo'".

Il giornalista ha rivelato un altro aneddoto inedito sulla presunta richiesta rivolta dal principe Filippo alla Regina. Lui le aveva davvero chiesto di abdicare? "Sì - risponde Caprarica - Il principe diceva tutto quello che gli passava per la testa. Alla regina che si avviava agli ottanta suggerì: 'Meglio andare via con le proprie gambe che essere cacciata a calci in quel posto e buttati via come una scarpa vecchia'. Glielo aveva ripetuto più volte e lui stesso si era ritirato dalla vita pubblica".