Regno Unito, il principino George dimentica il protocollo reale...

Il principino George a Wimbledon perde di vista il protocollo reale

George d’Inghilterra, all’età di otto anni, ha debuttato a Wimbledon. Il settimanale Diva e Donna, ha fotografato il piccolo intento a seguire l’incontro finale tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios (vinta dal primo in quattro set).

Il principino George ha seguito con grande partecipazione la partita, a un certo punto ha chiuso addirittura gli occhi per la tensione. Non solo, tra tante smorfie ha dimenticato il protocollo reale ed è stato sorpreso con un dito nel naso.

Nel royal box non sono ammessi, per una di quelle regole ferree che innerva la tradizione di Wimbledon, bambini: solo quelli della famiglia reale si possono accomodare lì. Anni fa, nel 1999, la Duchessa del Kent chiese all’All England Club di fare una eccezione per il figlio di un suo amico, ma si vide opporre un cortese rifiuto.