Royal family news: William e Kate in arrivo il quarto figlio

Per festeggiare i loro 40 anni, William e Kate si regalano il quarto figlio, si chiamerà Filippo

Quest'anno i Duchi di Cambridge hanno compiuto 40 anni: Kate in gennaio e William in giugno e hanno deciso, secondo l'iniscrezione pubblicata da Diva e Donna, di regalarsi il quarto figlio che potrebbe chiamarsi Filippo, come l'amato nonno del principe mancato poco più di un anno fa.

Per William & Kate è un anno da incorniciare: hanno festeggiato il Giubileo di Platino di Elisabetta II, cambiato residenza, è stato svelato il loro primo ritratto e in occasione di tutti gl'impegni ufficiali appaiono sempre più uniti.

Soprattutto Kate Middleton, proprio all'inizio dell'anno, aveva dichiarato in un'intervista: "Torno a casa da William e gli dico: 'Facciamone un altro'". Insomma, sembrerebbe essere arrivata l'ora di esaudire il desiderio della duchessa e di allargare ancora la famiglia, dopo George, Charlotte e Louis, un'altra cicogna è in arrivo.