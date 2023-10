Royal Family, re Carlo invita Harry al compleanno. Ma Meghan resta negli Usa

Harry a Londra per il compleanno di Carlo? Pace nella Royal Family

Un segnale di pace all'interno della famiglia reale britannica. Come riporta il Corriere della Sera, a tavola per il compleanno di re Carlo — 75 anni il 14 novembre — si deciderà il futuro delle relazioni in casa Windsor. Dalle ultime indiscrezioni il re avrebbe invitato il figlio ribelle Harry e forse pure Meghan con i nipoti. Difficile che la duchessa di Sussex arrivi a Londra dove l’attendono sondaggi inclementi (meno amato di lei solo il principe Andrea, travolto dal caso Epstein Giuffre), Harry invece probabilmente ci sarà.

Secondo il Corriere della Sera, la cena privata di Carlo si presterà a ricucire. «È ancora tutto vago, ma se Harry verrà sarà l’inizio di una strada che porta alla riconciliazione. E quanto a Meghan non so se sia stata invitata», dice al Corriere lo storico Hugo Vickers, vicinissimo ai Windsor. L’inizio pure di una mediazione col fratello William che il 7 novembre sarà a Singapore con Cate Blanchett per i suoi premi green, Earthshot Prize?

Ulteriore indizio di pace: in fondo Carlo ha sempre detto: «I am a peacekmaker», sono un uomo del dialogo, ricorda il Corriere. E chissà cosa porterà in dono al padre-re il figlio ribelle?