Rudy Falomi, "Una settimana di Emme": la mostra "metropolitana"

Rudy Falomi, la mostra "Una settimana di Emme" che racconta una Milano pop tra presente e passato

In occasione dell’imminente apertura della Metro 4 - linea blu di Milano - la Galleria Fabbrica Eosin collaborazione con il Bar Scintilla presentano la mostra Una Settimana di EMME by Rudy Falomi.

La EMME è il collante, il fil-rouge che, cambiando colore, porta lo spettatore tra i luoghi simbolo diMilano. Nello specchietto c’è la storia e, dietro, un’immagine contemporanea della città: la EMME di metropolitana, uno dei simboli più emblematici di Milano. Due icone imprescindibili dove il futuro non è più sfocato in quanto futuro presente: la contemporaneità rispetto alla messa a fuoco del passato.

Il presente che schiaccia l’occhio al POP.

Rudy Falomi ci accompagna in questo percorso che ci rivela una città viva e colorata e non grigia e frenetica, come nell’immaginario collettivo. In mostra nove fotografie, allestite sulla grande parete difronte al bancone, a formare un’opera unica. Un’opera dinamica, che può avere diverse vite vissute singolarmente, in coppia o in gruppo. Le EMME, infatti, possono essere posizionate in diversi modi, così da creare immagini diverse secondo l’accostamento dei colori, per vivere quotidianamente un viaggio nuovo, fantastico e inatteso.

Chi è Rudy Falomi

Rudy Falomi nasce a Milano nel 1964, si diploma in comunicazioni visive - cinema, televisione,grafica e fotografia - presso l’Itsos di via Pace a Milano. In quarant’anni vissuti nel campo della stampa, dove si occupa principalmente di lavori nell’ambito dell’arte, del teatro e della musica live, la passione per la fotografia non lo abbandona mai, riemergendo sempre più e imponendosi fortementein questo momento epocale in cui si vive una realtà aumentata.

Il suo lavoro fotografico è fortemente influenzato dalla sua storia professionale. L’artista, infatti, spesso sceglie come supporto per le sue fotografie la lastra, quella stessa lastra utilizzata come matrice per la stampa di migliaia di copie, che diventerà poi la sua tecnica prediletta e caratterizzante.

Tutti i suoi lavori si distinguono per la scelta di mettere a fuoco un particolare dell’immagine evidenziandolo sempre in modo singolare: dallo strappo sulla lastra che confonde la percezione dello spazio e della profondità, allo specchietto retrovisore dell’auto che diventa contenitore della memoria breve nel traffico quotidiano, oppure lente di ingrandimento della memoria nel suo viaggio nella Milano Pop.





Paolo Scotti, uno dei proprietari e anima del Bar Scintilla, racconta come nasce la sinergia con Rudy Falomi: “Succede di incontrarsi, un tipografo e un saltimbanco, succede di scoprire una passione in comune: fermare un attimo per sempre e, poi, succede di perdersi.

Ma succede anche di rincontrarsi, tanti anni dopo. Ora uno è diventato un artista dell’immagine e l’altro trova piacere a fare vedere e a condividere labellezza di momenti fissati e incancellabili che ti raccontano storie, mentre bevi un buon bicchiere divino.E questa, in una parola, è vita.”

Scintilla vi da il benvenuti alla settimana di EMME