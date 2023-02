Consigli per il regalo di San Valentino

San Valentino, la ricerca del regalo perfetto scatena ... l'ironia del web

San Valentino, la festa dedicata agli innamorati che ricorre ogni 14 febbraio, è da sempre contornata dalla più o meno spasmodica ricerca del regalo perfetto per il proprio partner, o semplicemente per la persona amata. Le aziende, forti delle domanda, spingono i prezzi in alto su cioccolatini, fiori, gioielli ... tanto che, complice la crisi, negli ultimi anni fidanzati, fidanzate e singles di tutto il mondo cercano di spendere il meno possibile.

Ma c'è chi non ha intenzione di risparmiare ... almeno sull'ironia! Come alcuni utenti del web, che si sono divertiti a realizzare vignette divertenti come quella sopra.