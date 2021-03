Sanremo 2021 foto di un'Italia malinconica: i testi delle canzoni ai raggi X

Sanremo 2021 foto di un'Italia malinconica

Che Italia si intravede, ascoltando le parole del Festival? Attraverso un apposito programma di analisi statistica testuale, abbiamo calcolato quali sono le parole che ricorrono di più nei testi delle canzoni dei 26 big in gara a Sanremo (manifestazione che si chiuderà oggi, sabato 6 marzo 2021). I risultati ci danno un’indicazione indiretta di quale sia lo stato d’animo collettivo dell’Italia odierna, nel pieno della terza ondata della pandemia di Covid-19. Quali sono allora le parole più frequenti?

“Testa”, “cuore” e “volta” sono i tre sostantivi più citati nelle 26 canzoni di Sanremo 2021. “Testa“ compare 24 volte e quelli che la usano di più sono i Maneskin con “Zitti e buoni”, Random con “Torno a te” e La rappresentante di lista con “Amare”. “Cuore” è una parola usata 22 volte, da Gaia con “Cuore Amaro” ed Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. “Volta” (o “stavolta”) compare 20 volte ed è utilizzata da La rappresentante di lista con “Amare” e Max Gazzè con “Il Farmacista”.

Ermal Meta (Lapresse)Guarda la gallery

Che cosa ci suggerisce questa terna di parole? La nostra interpretazione è che il periodo molto difficile che stiamo attraversando ci stia facendo prendere sempre più coscienza del fatto che testa e cuore vanno integrati fra loro, reciprocamente bilanciati e combinati assieme in un approccio più maturo alla vita. E che, data l’incertezza dominante, si vive giorno per giorno, affrontando le situazioni come si manifestano “volta per volta”. E’ solo un’interpretazione, naturalmente, ma compatibile con i risultati dell’analisi statistica.

Per quanto riguarda poi la comprensibilità dei testi, il linguaggio delle canzoni di Sanremo 2021 si può definire semplice e familiare (o, se preferiamo, “nazional-popolare”). Nel corpus testuale infatti la percentuale di parole difficili è solo il 15%. Per “parola difficile” si intende un termine che non appartiene alla lista di 3.000 parole familiari che compongono l'elenco di parole di Dale-Chall (l'elenco delle parole di Dale-Chall contiene appunto circa tremila parole familiari che sono conosciute nella lettura da almeno l'80% dei bambini di quinta elementare. Fornisce una valutazione significativa della maggiore o minore difficoltà di lettura di un testo).

Per quanto concerne infine il tono emotivo, su una scala da 0 = minimo (sentimento negativo) a 100 = massimo (sentimento positivo), il valore che si ottiene applicando l’apposito algoritmo al corpus testuale delle canzoni di Sanremo è 35, un valore che indica in senso lato un orientamento “malinconico” dei testi stessi. Non è sorprendente, tenendo conto come detto del periodo che stiamo attraversando.