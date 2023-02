Sanremo 2023, Arisa provoca con foto bollenti, prima del duetto con Grignani

Sanremo 2023, Arisa provoca i fan con nuovi scatti bollenti, prima di salire sul palco per duettare con il collega Gianluca Grignani

Alla vigilia dell'attesa edizione di Sanremo 2023, Arisa salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con il collega in gara Gianluca Grignani, per cantare il brano "Destinazione Paradiso". Prima, però, Rosalba Pippa (questo il vero nome della cantante), via social stuzzica i fan con una serie di scatti bollenti.

Arisa da sempre è una grande fan e sostenitrice della body positivity e non perde mai occasione di postare sui social foto, dove mette ben in mostra il suo fisico curato e scolpito. La cantante si sta preparando a salire sul palco sanremese e chissà quale altra provocazione ci attende.

Chi è Arisa che duetterà con Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Arisa, alias all'anagrafe Rosalba Pippa, è nata a Genova il 20 agosto 1982. Insieme ad altri colleghi cantanti sarà tra gli ospiti della serata del venerdì di Sanremo 2023. Il suo successo è partito proprio dal palco del Teatro Ariston. Ha partecipato al festival della canzone italiana nel 2009, nella sezione Nuove Proposte, con il brano "Sincerità", che l'ha porta alla vittoria. Nel 2014 “Potevi fare di più”, scritto da Gigi D’Alessio. Tra un Sanremo e l’altro una carriera eclettica e interessante, con collaborazioni importanti. Solo qualche esempio: Lorenzo Fragola, J-Ax, Fedez, Tricarico, Myss Keta, Lo Stato Sociale.

Le altre esperienze televisive di Arisa

Non solo Sanremo, nella carriera di Arisa, che è diventata un vero e proprio personaggio televisivo a tutto tondo, con partecipazioni ad "Amici" di Maria De Filippi, in qualità di professoressa di canto, Il cantante mascherato e Ballando con le stelle, in qualità di concorrente.