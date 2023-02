Paola Egonu verso Sanremo 2023. Svela tatuaggio-giarrettiera sulla coscia. E poi...

Paola Egonu pronta per Sanremo 2023 al fianco di Amadeus

Paola Egonu star del volley mondiale (attualmente gioca nella squadre turca del VakıfBank, il Real Madrid della pallavolo) e la prossima settimana sarà una stella che brillerà sul palco dell'Ariston. La fuoriclasse italiana (terza con la nazionale azzurra agli ultimi Mondiali di pallavolo) infatti è co-conduttrice di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus con Chiara Ferragni, Chiara Francini e Francesca Fagnani.

Paola Egonu e il razzismo in Italia

In una lunga intervista a Vanity Fair, Paola Egonu ha parlato degli episodi di razzismo vissuti nella sua vita e si è lasciata andare a un'amara considerazione: "Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità?". La campionessa di volley racconta. "A quattro anni ho capito di essere diversa- Ero all'asilo e, con un mio amichetto, stavamo strappando l'erba del giardino: ci facevano ridere le radici. La maestra ci ha messo in castigo. Per tre volte le ho chiesto di andare in bagno. Per tre volte mi ha risposto di no. Alla fine ci sono andata di corsa, senza permesso. Troppo tardi: mi ero fatta tutto addosso. La maestra mi ha riso in faccia: "Oddio, fai schifo! Ma quanto puzzi!". E, per il resto del giorno, non mi ha cambiata. Ho dovuto attendere, sporca, l'arrivo di mia madre nel pomeriggio. Ancora oggi, 20 anni dopo, fatico a usare una toilette che non sia quella di casa mia".

Paola Egonu e il tatuaggio "giarrettiera"

Paola Egonu nella sua intervista a Vanity Fair racconta il suo essere fuoriclasse della pallavolo, ma non solo... "Sono un’atleta ma sono anche una donna e che, come tale, posso essere sensuale. Me lo sono persino tatuata sulla coscia", dice. Si sfila i pantaloni della tuta e mostra un ricamo enigmatico a metà gamba. È una corona rovesciata o una giarrettiera? "Più la seconda. Mi ricorda che mi devo innamorare di me stessa".

Paola Egonu: "Sono single"

Nei mesi scorsi le cronache del gossip avevano parlato di una storia d'amore tra Paola Egonu e il pallavolista polacco Michal Filip. Ma .. "Non è il mio fidanzato: ci siamo frequentati per un po’. È già finita". La Egonu oggi è single. "Sì. Spesso le persone con cui esco mi dicono: “Non sono abbastanza per te”. Ma come, scusa, secondo te io sprecherei il mio poco tempo libero con qualcuno che non è abbastanza? Sarei scema", spiega a Vanity Fair. Forse mette soggezione. «Me lo ripetono anche gli amici: “Tu hai un carattere forte, hai ottenuto tanti risultati. Non sei una ragazza normale, puoi intimorire”. Ma io non capisco. Non sono una che se la tira e che dice: “Ehi, guarda che sono Paola Egonu”. Sono una che arriva lì e propone: “Ciao raga, tutto bene? Ci facciamo un aperitivo?”».

