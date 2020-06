Abbronzatura, si torna al sole! Consigli e novità cosmetiche per non scottarsi

Dopo quasi tre mesi di lockdown e di pandemia che ci hanno messi a dura prova, ora è il momento di reagire e guardare con serenità alle sospirate vacanze. Così, finalmente tornati a muoverci, la tentazione della tintarella, che dona a tutti e ci fa “più belle”, è forte più che mai. M a come farsi baciare dal sole in modo sicuro?

Anzitutto, per cominciare a preparare la pelle alle esposizioni al sole si potranno trascorrere i primi fine settimana al mare, in piscina o all’aria aperta. In questo modo si conquista subito un’aria più sana, arrivando alle vere vacanze preparati a sfruttare il pieno sole. E poi bisogna imparare a muoversi con disinvoltura e competenza tra i diversi filtri solari.

Ricordando che la fotoprotezione non deve essere utilizzata solo in occasione di una vacanza ai tropici, ecco qualche novità cosmetica per proteggere la pelle dall’azione dei raggi solari.

Senza paura al sole con la linea di Solari Multifunzione PUPA, trattamenti con formulazioni specifiche altamente performanti che stimolano la produzione di melanina e proteggono corpo, viso, labbra e capelli mentre accelerano l’abbronzatura. Sono prodotti nati per regalare un’abbronzatura rapida e durevole nel tempo: attivatori d’abbronzatura, creme e spray con differenti fattori di protezione solare, creme doposole per farci godere serenamente il sole.

Abbronzatura sicura, sensoriale, responsabile e naturalmente bella con la linea solare CLARINS, che si arricchisce di nuovi alleati, sempre più innovativi ed ancora più efficaci: da un lato, 2 trattamenti protettivi di elevata performance e invisibili sulla pelle; dall’altro, 2 formule doposole “intelligenti” e lenitive. Il meglio di scienza e piante per proteggere la pelle, sotto il sole, ma anche dopo, preservandone il capitale bellezza. E senza mai dimenticare il pianeta…

Giocare d’anticipo e preparare la pelle all’esposizione solare è la strategia giusta per ottenere e mantenere un colore invidiabile! Con BIOLINE JATÒ è possibile grazie a Bronze gel viso e corpo Tripla Azione + Attivatore di Abbronzatura della linea SUNDEFENSE. A base di Olio di Annato ed Estratto di Papaia, questo morbido gel è stato ideato per preparare al meglio la pelle di viso e corpo ai raggi del sole, rispondendo a tre differenti esigenze nello stesso momento: promuovere un’abbronzatura più rapida, uniforme e di maggior durata, idratare la pelle e rafforzare i sistemi di difesa, preservando il naturale equilibrio cutaneo.

Accompagneranno nel rito dell’abbronzatura gli straordinari solari SVR della linea SUN SECURE. Eau Solaire SPF 50+, acqua solare bifasica con formula biodegradabile e non ecotossica per la conservazione dell’ecosistema marino è ideale per le prime esposizioni, mentre per un’applicazione facile e veloce che scivola sulla pelle Stick Mineral SPF50, con filtri minerali, resiste all’acqua, alla traspirazione, alla sabbia e agli sfregamenti.

Il beneficio di applicare una crema doposole è di reidratazione per la pelle. Per questo è importante scegliere una formula ricca di attivi restitutivi, idratanti ed emollienti per aiutare a riparare la pelle dopo il tempo trascorso al sole. È chiaro quindi come possa essere perfetta come doposole qualsiasi crema che abbia queste caratteristiche, come NATRUX Crema Fluida Corpo Anti-aging firmata SKINIUS, che riduce l’aridità cutanea dovuta a un’esposizione prolungata ai raggi solari o a bagni frequenti (cloro e salsedine).

Belle più del sole con HAWAIIAN TROPIC che lancia ALOHA CARE, la nuova linea di solari composta da Hawaiian Tropic Aloha Care Lozione Corpo SPF15 e SPF30 e Hawaiian Tropic Aloha Care Viso SPF30, due eccellenti lozioni per il corpo e una per il viso che, oltre a prendersi cura della pelle, è ancora più attenta all'ambiente. Le formule sono “reef friendly”, prive cioè di oxybenzone e ottinoxato nel rispetto dei mari, e packaging realizzati al 45% in plastica riciclata. Le nuove lozioni Aloha Care proteggono, idratano e nutrono la pelle, senza ungerla. La texture ultraleggera non ostruisce i pori, lascia respirare la pelle e la ricopre con una fragranza esotica.

Si tinge di oro la nuova, preziosa linea di solari GOLDEN SUN che contiene foglie di oro puro, ideata da DIEGO DALLA PALMA MILANO. Sono due nuovi prodotti perfetti per idratare la pelle dopo l’esposizione al sole e farla brillare come l’oro: Crema Doposole Antirughe Riparatrice per donare alla pelle un profondo senso di sollievo e nutrimento, restituendole morbidezza ed idratazione, e Crema Corpo Illuminante Sublimatrice di Abbronzatura per idratare e rendere setosa la pelle, restituendole comfort e levigatezza.

Ampia la gamma di solari proposta da BOTTEGA VERDE, articolata in diverse linee pensate per rispondere a una molteplicità di esigenze: dalle protezioni per ogni tipo di pelle alle texture, dai principi funzionali, alle fragranze. Tra le novità SOL CALENDULA E ZAFFERANO, una linea solare arricchita con l’estratto di Calendula di Tenuta Massaini. La Calendula svolge un’azione emolliente, lenitiva e rinfrescante ed è combinata con l’estratto di fiori di Zafferano, ricco in minerali e vitamine, con proprietà rivitalizzanti e antiossidanti. E’ una linea all-in-one, adatta alla protezione sia del viso sia del corpo, che offre formulazioni ultra leggere in latte, idonee anche per le pelli più sensibili ed è water resistant. Varie le tipologie di protezione: dall’ SPF alto (50) a quello medio (20).

LR WONDER, luxury brand italiano della cosmesi, si prende cura di tutte le pelli che amano essere baciate dal sole, coccolandole e assicurando tutta la protezione necessaria per corpo e capelli e doposole con nuovi prodotti che vanno a integrare la già ricca linea solare WONDER BEER. La combinazione di ingredienti attivi di grande qualità massimizza il naturale processo di abbronzatura garantendo pelle protetta e idratata ed omogeneità di colore. La linea propone oggi creme abbronzanti, esaltatori dell’abbronzatura, after sun e protezioni solari in tubo, spray e pratiche bustine monodose per viso e corpo. Tra le novità Beer Trigger Spray (Super Abbronzante - Protezione 15 – 30) a base di alga corallina e birra, un’emulsione leggera e spray, perfetta per esposizioni solari prolungate.

Destinazioni esotiche, spiagge da sogno, mare oceanico…Quest’anno nulla è sicuro, ma per avere sempre un bagliore estivo CATRICE propone SUNGASM, la Limited Edition Giugno/Luglio, ricca di prodotti di bellezza per ottenere facilmente una carnagione baciata dal sole! I prodotti possono essere utilizzati per creare un'abbronzatura estiva delicata e intensa con un effetto illuminante su tutto il corpo. Come Summer Glow Acqua Nebulizzata Viso Effetto Fissante, ideale come primer, per rinfrescare, illuminare e fissare il trucco. Grazie al nebulizzatore spray, il prodotto viene distribuito uniformemente sulla pelle rendendola liscia e splendente. Il risultato: una carnagione estiva meravigliosamente radiosa, a lunga durata.

Tante, anzi tantissime le novità che caratterizzano il 2020 targato AUSTRALIAN GOLD, il marchio del koala Sydney, leader nel settore dei cosmetici solari anti age, che presenta innovativi trattamenti solari ad azione intensificante, protettiva e idratante sviluppati specificamente per prendersi cura della pelle anche - ma non solo - in caso di esposizione a raggi UV e infrarossi. Da segnalare, in particolare, due novità per quel che riguarda la gamma di cosmetici solari ad azione protettiva (SPF), ovvero l’inedita linea SPF FRESH & COOL ad azione deodorante e rinfrescante specifica per una vita sporty e dinamica, resistente a acqua ma anche sudore, e le tre nuove lozioni BOTANICAL BB Cream SUNSCREEN TINTED FACE, specifiche viso dalla triplice azione protettiva, skin care e make up.

Fermo restando che è raccomandato di non esporre al sole i bambini di età inferiore ai 3 anni, va ricordato che la loro pelle ha bisogno di una protezione sicura. Nata dall’esperienza della Ricerca Dermatologica Giuliani, LICHTENA DERMOSOLARI BIMBI è la linea specifica studiata per la pelle più delicata, sensibile e reattiva dei più piccoli per offrire la massima protezione dagli effetti dannosi del sole, oltre a una piacevole sensazione di freschezza.

Sempre per i più piccoli, da CLINIANS, particolarmente attenta alle pelli più giovani, delicate e sensibili dei bambini, nascono i solari a loro dedicati per una protezione extra anche dai raggi UVA lunghi e dalle scottature: resistenti all’acqua, senza alcool né profumo, sono disponibili nei fattori di protezione 30 e 50+, ideali anche per le pelli adulte molto chiare.

Dalla Costa Azzurra arriva PLACE DES LICES, l’elegante linea di solari che segue un protocollo ispirato alla natura, con formulazioni delicate adatte a pelli sensibili, consigliate anche per proteggere la pelle dei bambini. Sono protezioni solari che contengono una combinazione di filtri chimici fotostabili di ultima generazione e filtri minerali, utili a preservare il benessere della pelle. Per chi ama i lunghi bagni e gli sport acquatici, è indicata Water Resistant Place des Lices, un’emulsione di olio-in-acqua che permette alla pelle di mantenere un’idratazione ideale.

Sotto il sole anche i capelli devono essere protetti. Ci pensa BIOLAGE SUNSORIALS, una linea particolarmente efficace in grado di impedire ai raggi UVA e UVB di penetrare nel capello impedendo la perdita d’acqua e conseguentemente causando secchezza. Ispirata alle proprietà del Girasole che resiste al caldo trattenendo l’idratazione, è composta da tre prodotti: Protective Hair Non Oil, che agisce da barriera donando un effetto naturale e leggera brillantezza, Shampoo After Sun per una detersione delicata e Sun Repair Treatment per una riparazione intensa del capello.

L’estate 2020 sarà una stagione diversa e rimarrà memorabile, prepariamoci a goderla con prudenza e nel rispetto delle norme stabilite dal governo visto che l’emergenza sanitaria non è ancora superata. E omaggiamo con la nostra presenza il più bel paese del mondo, il nostro!