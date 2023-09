Tinder Land, viaggio ironico alla scoperta delle dating app

Tinder Land, le dating app in un podcast: il viaggio ironico dei single milanesi, Claudia Burgio e Diego Castelli

Da una parte c’è lei, single in carriera e amante delle app di dating, dall’altra c’è lui, un nerd intellettuale. A dividerli o forse unirli un’immagine profilo, una foto più o meno curiosa e il desiderio reciproco di raccontare tutto quello che c’è da sapere sul mondo delle app di incontri.

Tinder Land è il nuovo podcast sulle dating app prodotto da Dopcast in collaborazione con Tinder, l'app più famosa nel mondo per conoscere nuove persone. Disponibile a partire da oggi, 13 settembre, sulle principali piattaforme di distribuzione, Tinder Land è il podcast in 6 episodi nel quale Claudia Burgio e Diego Castelli – due ironici single milanesi – si confrontano sul mondo delle dating app tra aneddoti divertenti e consigli stravaganti.

Claudia, social media manager di un’importante agenzia di comunicazione di Milano, ha trovato la professione migliore per sfruttare tutta la sua empatia. Da circa 6 anni è un’appassionata fruitrice delle piattaforme di dating, una vera e propria veterana di Tinder. Possiamo dire che combatte nel nome dell’amore e che, qualche volta, l’ha pure trovato. Diego è il tipico nerd introverso. Nella vita costruisce palinsesti televisivi e ha un podcast di successo sulle serie tv, argomento che anima le sue conversazioni casalinghe con i suoi coinquilini, due gatti di nome Anakin e Obi Wan. Due personalità agli antipodi, legate da un’insolita amicizia. Quando Diego viene lasciato, Claudia coglie l’occasione per convincerlo a iscriversi a Tinder. Ed è così che la loro chat di Whatsapp si riempie di aneddoti ed esperienze vissute in prima persona.

Il podcast Tinder Land è uno spazio libero che accoglie senza troppi tabù storie ed esperienze vissute nel mondo delle dating app, un luogo dove scambiarsi consigli e combattere i pregiudizi che ancora aleggiano intorno agli incontri online con le armi della leggerezza e dell'ironia.

App scaricata e iscrizione completata? Non resta che affidarsi ai consigli di Claudia e Diego, che iniziano il loro racconto proprio dalle basi delle dating app: come si scrive una biografia e quali foto scegliere sono i temi degli episodi “Biografia canaglia” ed “E sorridi un po’!”. “Autumn in Tinder Land” è una pratica guida su come affrontare il trauma del rientro dopo l’estate e l’inizio di una nuova stagione: conoscere nuove persone può essere un ottimo antidoto alla nostalgia delle vacanze. Arrivano poi i momenti più temuti: il primo approccio e il primo appuntamento. Con “Ciao, come stai?” e “Ha detto sì, e adesso?”, Claudia e Diego dispensano dritte per non farsi prendere dal panico. Infine l’episodio “Glossario o bestiario?”, un utile vademecum del gergo tecnico (e quello da evitare) indispensabile per sopravvivere nel mondo delle dating app.

Al termine di ogni episodio le tanto attese Burgio Tips, un breve spazio in cui Claudia condivide con gli ascoltatori tutta la sua esperienza da vera esperta di dating app.

I 6 episodi della prima stagione del podcast sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming da oggi, 13 settembre, ogni mercoledì.

Nato da un’idea di Claudia Burgio e Diego Castelli, Tinder Land™ - Il podcast è prodotto da Dopcast in collaborazione con Tinder, l'app più popolare al mondo per incontrare nuove persone.

Segui Tinder Land - Il podcast anche su Instagram (tinderlandpodcast)