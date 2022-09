Tra Francesco Totti e Ilary Blasi spunta la vendetta di Fabrizio Corona!

Totti-Blasi: il commento (pepato) di Fabrizio Corona



Dopo l'intervista choc di Francesco Totti sui presunti tradimenti di Ilary Blasi, arriva il commento di Fabrizio Corona, che ha pubblicato delle stories su Instagram per commentare gli ultimi aggiornamenti sul divorzio Totti-Blasi: “Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi".

Il rancore di Fabrizio Corona verso la coppia risale al 2018, quando è stato ospite del Grande Fratello Vip e Ilary, in veste di conduttrice, ha colto l’occasione per bacchettare Corona chiamandolo "caciottario" L’ira di Ilary riguardava un vecchio scoop del re dei paparazzi che testimoniava il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento.

“La queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Al Grande Fratello il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare, vendicandosi di me. Era appena uscito il libro di Totti che per volontà della famiglia di Ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento..” continua Corona.

“Sono uscito dal mondo del gossip fondamentalmente perché mi annoiava. Almeno questa mattina quando ho aperto le pagine del Corriere, giusto il tempo di farmi quattro risate, leggendo questa intervista penosa (spero improvvisata). Il mio telefono sta letteralmente bollendo” ha scritto nella storia Instagram Fabrizio.

“Ho deciso che questa volta una decisione la rilascerò anche io. Non fosse altro perché mi l'idea di puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione televisiva condotta da un collezionista di Rolex. Come si dice in questi casi: Nun rosicate” conclude Fabrizio.