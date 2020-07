Trussardi, esce Mandelli. Subentra Pinto come interim CEO

Cambio ai vertici in casa Trussardi. Maela Mandelli, a poco meno di un anno dall'inizio dell'incarico, ha lasciato la carica di CEO della maison italiana. Al suo posto, come riporta Pambianco News, è subentrato il COO Giuseppe Pinto, con la carica di interim CEO.

La manager era entrata nell’azienda lo scorso settembre con l’incarico di accelerare il piano di rilancio e di sviluppo internazionale del gruppo promosso da QuattroR Sgr, la società di gestione del risparmio che da febbraio 2019 detiene una quota del 70% del gruppo Trussardi.

Mandelli ha ricoperto per sei anni il ruolo di managing director Paesi Bassi, Grecia, Medio Oriente e Africa di Pvh Corporation, il gruppo multibrand proprietario, tra gli altri, dei brand Calvin Klein e Tommy Hilfiger. In precedenza, ha maturato esperienze in Diesel e in Nike.

Pinto, invece, prima di entrare in Trussardi nel marzo 2019, ha ricoperto per tre anni la carica di COO di Sergio Rossi, dopo 13 anni nel ruolo di CFO e, successivamente, COO di Pomellato.