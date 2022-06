Ultime notizie di gossip 18 giugno 2022 - Affaritaliani

Gossip di oggi 18 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 16 giugno 2022 troviamo Stefano Accorsi che tra un film, una serie e una pubblicità si gode la famiglia nella spiaggia di Rimini con la moglie Bianca Vitali. Paola Ferrari che scende in campo in difesa di Tiziana Alla, giornalista Rai aspramente criticata da Gigio Donnarumma nel post partita di Germania-Italia di Nations League per un suo commento sugli errori nella gestione con i piedi da parte del portiere azzurro. E ancora Elisabetta Canalis che si prepara al match contro Rachele Muratori per la "The Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition". Da ultimo, non per importanza, il bel Tomaso Trussardi che nel post Hunziker si gode la vita tra un'automobile e l'altra.

