Paola Ferrari attacca Donnarumma: "E' recidivo, mi ha pure querelata"

Paola Ferrari difende la giornalista Rai criticata da Donnarumma: "E' recidivo, mi ha querelato per un post sulle sue scelte economiche"

Paola Ferrari scende in campo in difesa di Tiziana Alla, giornalista Rai aspramente criticata da Gigio Donnarumma nel post partita di Germania-Italia di Nations League per un suo commento sugli errori nella gestione con i piedi da parte del portiere azzurro. La giornalista ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà alla collega con un tweet: "Complimenti a Tiziana Alla, corretta ed esemplare. Ma Gigio Donnarumma è recidivo. Quattro anni fa per un mio post molto critico sulle sue scelte economiche mi querelò. Brava Tiziana".

La diatriba nasce nel momento in cui la Alla dopo la disfatta della Nazionale per 5-2 con la Germania sottolinea a Donnarumma come l'ultima rete tedesca sia stata provocata da un suo passaggio sbagliato e che non era la prima volta che l'estremo difensore ha avuto difficoltà con i piedi, come ad esempio nel contrasto con Benzema con la maglia del PSG in Champions League. "Quando l’ho fatto questo errore? Contro il Real Madrid? Quando c’era fallo su di me? Vabbè dai, se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole pure. - aveva risposto Donnarumma - Io voglio fare un discorso di squadra. Tutti abbiamo fatto degli errori. Se vuoi darmi la colpa per ciò che è successo fallo pure, non c’è problema. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto".